As escolas de Franca que funcionarão como locais de votação terão a rotina alterada a partir desta sexta-feira, 2, quando começa a preparação dos espaços para receber as seções eleitorais. Segundo Marcelo Queiroz, chefe dos cartórios eleitorais de Franca, o juízo eleitoral orientou as unidades sobre a possibilidade de suspensão das aulas, mas a medida não será necessariamente aplicada em todas as escolas.

De acordo com Queiroz, as unidades que conseguirem manter as aulas na sexta-feira, pela manhã ou à tarde, sem prejudicar a montagem das seções eleitorais poderão manter as atividades normalmente.

Por isso, os pais devem procurar a escola dos filhos e confirmar se haverá aula ou não. Nas unidades maiores, onde a organização dos locais de votação não puder ser realizada sem a liberação dos espaços, haverá suspensão das atividades.