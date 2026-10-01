As escolas de Franca que funcionarão como locais de votação terão a rotina alterada a partir desta sexta-feira, 2, quando começa a preparação dos espaços para receber as seções eleitorais. Segundo Marcelo Queiroz, chefe dos cartórios eleitorais de Franca, o juízo eleitoral orientou as unidades sobre a possibilidade de suspensão das aulas, mas a medida não será necessariamente aplicada em todas as escolas.
De acordo com Queiroz, as unidades que conseguirem manter as aulas na sexta-feira, pela manhã ou à tarde, sem prejudicar a montagem das seções eleitorais poderão manter as atividades normalmente.
Por isso, os pais devem procurar a escola dos filhos e confirmar se haverá aula ou não. Nas unidades maiores, onde a organização dos locais de votação não puder ser realizada sem a liberação dos espaços, haverá suspensão das atividades.
A definição ocorre de acordo com a orientação da Justiça Eleitoral.
Materiais serão levados às escolas no sábado
A etapa seguinte da preparação ocorrerá no sábado, 3. A partir das 13 horas, os materiais eleitorais sairão dos cartórios eleitorais em direção às escolas que receberão as seções de votação.
Segundo Marcelo Queiroz, após chegarem aos locais, os materiais serão devidamente guardados sob a responsabilidade da Polícia Militar e também ficarão sob monitoramento.
A medida tem como objetivo garantir que os mesários encontrem os equipamentos e demais materiais em condições adequadas para a realização da votação.
“Ali serão devidamente guardadas pela Polícia Militar e também por monitoramento para que, no sábado, os mesários encontrem esses materiais em perfeita condição para serem usados nas eleições de primeiro turno”, afirmou Queiroz.
Confira as escolas que receberão votação neste domingo em Franca
46ª Zona Eleitoral
- Colégio Champagnat
- EE. Adalgisa de São José Gualtiéri
- EE. Ângelo Scarabucci
- EE. Caetano Petráglia
- EE. Capitão José Pinheiro de Lacerda
- EE. Coronel Francisco Martins
- EE. Dr. João Marciano de Almeida
- EE. Homero Alves
- EE. Jorge Faleiros — Patrocínio Paulista
- EE. Mário D'Elia
- EE. Prof. Agostinho Lima de Vilhena
- EE. Prof. Ângelo Gosuen
- EE. Prof. Benedito Eufrázio Marcondes Vieira
- EE. Prof. Dante Guedine Filho
- EE. Prof. Evaristo Fabricio
- EE. Prof. Henrique Lespinasse — Itirapuã
- EE. Prof. José Carlos Donadeli Panice
- EE. Prof. José dos Reis Miranda Filho
- EE. Prof. Júlio César D'Elia
- EE. Prof. Michel Haber
- EE. Prof. Pedro Nunes Rocha
- EE. Professora Adelina Pasquino Cassis
- EE. Professora Carmem Munhoz Coelho
- EE. Professora Carmem Nogueira Nicácio
- EE. Professora Iolanda Ribeiro Novais
- EE. Professora Lúcia Gissi Ceraso
- EE. Professora Sueli Machado da Silva
- EE. Torquato Caleiro
- EMEB Christiane Dezuani Dias de Oliveira
- EMEB. Fausto Alexandre Sousa Teodoro
- EMEB. Frei Germano de Annecy
- EMEB. Frei Lauro de Carvalho Borges
- EMEB. Iracema Freitas Faria — Itirapuã
- EMEB. Irmãos Matos — Patrocínio Paulista
- EMEB. Prof. Antônio Manoel de Paula
- EMEB. Prof. César Augusto de Oliveira
- EMEB. Prof. Hélio Paulino Pinto
- EMEB. Prof. José Mário Faleiros
- EMEB. Prof. Luiz Andrade de Freitas — Patrocínio Paulista
- EMEB. Prof. Milton Alves Gama
- EMEB. Prof. Paulo Freire
- EMEB. Professor Doutor Rubens Zumstein
- EMEB. Professora Emília de Paula Tarantelli
- EMEB. Professora Luzinete Cortez Balieiro
- EMEB. Professora Vanda Thereza de Senne Badaró
- EMEI Profa. Gercyra de Andrade — Patrocínio Paulista
- ETE. Dr. Júlio Cardoso
- 13ª Subseção da OAB
291ª Zona Eleitoral
- Amália Pimentel Profª. — EE
- Ana Maria Junqueira Profª. — EE
- Anor Ravagnani — EMEB
- Antônio Fachada Prof. — EE
- Assuero Quadri Prestes — EE Prof. Dr.
- Barão de Franca — EE
- CAIC — Valeriano Gomes do Nascimento Dr. — EMEB
- Celso Toledo Prof. — EE
- Colégio Jesus Maria José
- David Carneiro Ewbank — EE
- Dorotea Paulino Ferro Profª. — EMEB
- FATEC — Faculdade de Tecnologia Tomaz Novelino
- Florestan Fernandes Prof. — EMEB
- Fundação Casa
- Helena Cury de Tacca Profª. — EE
- Hélio Palermo Prof. — EE
- Israel Niceus Moreira Prof. — EE
- Jerônimo Barbosa Sandoval — EE
- José Ricardo Pucci Prof. — EE
- Josephina Zinni Almada Profª. — EE
- Laura de Mello Franco Profª. — EE
- Lina Picchioni Rocha Profª. — EE
- Lizete Paulino Teixeira Profª. — EE
- Luiz Paride Sinelli Prof. — EE
- Maria Brizabela Bruxellas Zinader Profª. — EMEB
- Maria Pia Silva Castro Profª. — EE
- Nair Martins Rocha Profª. — EMEB
- Orlik Luz Dr. — EE
- Otávio Martins de Souza Prof. — EE
- Penitenciária de Franca
- Stella da Matta Ambrosio — EE
- Sudário Ferreira — EE
- Suzana Ribeiro Sandoval Profª. — EE
- Unesp — Un. Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho — Câmpus de Franca
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