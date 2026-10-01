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ATENÇÃO!

Eleição afeta funcionamento das escolas de Franca nesta sexta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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Divulgação/TSE
Eleitora sendo atendida por mesário antes de ir à cabine de votação
Eleitora sendo atendida por mesário antes de ir à cabine de votação

As escolas de Franca que funcionarão como locais de votação terão a rotina alterada a partir desta sexta-feira, 2, quando começa a preparação dos espaços para receber as seções eleitorais. Segundo Marcelo Queiroz, chefe dos cartórios eleitorais de Franca, o juízo eleitoral orientou as unidades sobre a possibilidade de suspensão das aulas, mas a medida não será necessariamente aplicada em todas as escolas.

De acordo com Queiroz, as unidades que conseguirem manter as aulas na sexta-feira, pela manhã ou à tarde, sem prejudicar a montagem das seções eleitorais poderão manter as atividades normalmente.

Por isso, os pais devem procurar a escola dos filhos e confirmar se haverá aula ou não. Nas unidades maiores, onde a organização dos locais de votação não puder ser realizada sem a liberação dos espaços, haverá suspensão das atividades.

A definição ocorre de acordo com a orientação da Justiça Eleitoral.

Materiais serão levados às escolas no sábado

A etapa seguinte da preparação ocorrerá no sábado, 3. A partir das 13 horas, os materiais eleitorais sairão dos cartórios eleitorais em direção às escolas que receberão as seções de votação.

Segundo Marcelo Queiroz, após chegarem aos locais, os materiais serão devidamente guardados sob a responsabilidade da Polícia Militar e também ficarão sob monitoramento.

A medida tem como objetivo garantir que os mesários encontrem os equipamentos e demais materiais em condições adequadas para a realização da votação.

“Ali serão devidamente guardadas pela Polícia Militar e também por monitoramento para que, no sábado, os mesários encontrem esses materiais em perfeita condição para serem usados nas eleições de primeiro turno”, afirmou Queiroz.

Confira as escolas que receberão votação neste domingo em Franca

46ª Zona Eleitoral

  1. Colégio Champagnat
  2. EE. Adalgisa de São José Gualtiéri
  3. EE. Ângelo Scarabucci
  4. EE. Caetano Petráglia
  5. EE. Capitão José Pinheiro de Lacerda
  6. EE. Coronel Francisco Martins
  7. EE. Dr. João Marciano de Almeida
  8. EE. Homero Alves
  9. EE. Jorge Faleiros — Patrocínio Paulista
  10. EE. Mário D'Elia
  11. EE. Prof. Agostinho Lima de Vilhena
  12. EE. Prof. Ângelo Gosuen
  13. EE. Prof. Benedito Eufrázio Marcondes Vieira
  14. EE. Prof. Dante Guedine Filho
  15. EE. Prof. Evaristo Fabricio
  16. EE. Prof. Henrique Lespinasse — Itirapuã
  17. EE. Prof. José Carlos Donadeli Panice
  18. EE. Prof. José dos Reis Miranda Filho
  19. EE. Prof. Júlio César D'Elia
  20. EE. Prof. Michel Haber
  21. EE. Prof. Pedro Nunes Rocha
  22. EE. Professora Adelina Pasquino Cassis
  23. EE. Professora Carmem Munhoz Coelho
  24. EE. Professora Carmem Nogueira Nicácio
  25. EE. Professora Iolanda Ribeiro Novais
  26. EE. Professora Lúcia Gissi Ceraso
  27. EE. Professora Sueli Machado da Silva
  28. EE. Torquato Caleiro
  29. EMEB Christiane Dezuani Dias de Oliveira
  30. EMEB. Fausto Alexandre Sousa Teodoro
  31. EMEB. Frei Germano de Annecy
  32. EMEB. Frei Lauro de Carvalho Borges
  33. EMEB. Iracema Freitas Faria — Itirapuã
  34. EMEB. Irmãos Matos — Patrocínio Paulista
  35. EMEB. Prof. Antônio Manoel de Paula
  36. EMEB. Prof. César Augusto de Oliveira
  37. EMEB. Prof. Hélio Paulino Pinto
  38. EMEB. Prof. José Mário Faleiros
  39. EMEB. Prof. Luiz Andrade de Freitas — Patrocínio Paulista
  40. EMEB. Prof. Milton Alves Gama
  41. EMEB. Prof. Paulo Freire
  42. EMEB. Professor Doutor Rubens Zumstein
  43. EMEB. Professora Emília de Paula Tarantelli
  44. EMEB. Professora Luzinete Cortez Balieiro
  45. EMEB. Professora Vanda Thereza de Senne Badaró
  46. EMEI Profa. Gercyra de Andrade — Patrocínio Paulista
  47. ETE. Dr. Júlio Cardoso
  48. 13ª Subseção da OAB

291ª Zona Eleitoral

  1. Amália Pimentel Profª. — EE
  2. Ana Maria Junqueira Profª. — EE
  3. Anor Ravagnani — EMEB
  4. Antônio Fachada Prof. — EE
  5. Assuero Quadri Prestes — EE Prof. Dr.
  6. Barão de Franca — EE
  7. CAIC — Valeriano Gomes do Nascimento Dr. — EMEB
  8. Celso Toledo Prof. — EE
  9. Colégio Jesus Maria José
  10. David Carneiro Ewbank — EE
  11. Dorotea Paulino Ferro Profª. — EMEB
  12. FATEC — Faculdade de Tecnologia Tomaz Novelino
  13. Florestan Fernandes Prof. — EMEB
  14. Fundação Casa
  15. Helena Cury de Tacca Profª. — EE
  16. Hélio Palermo Prof. — EE
  17. Israel Niceus Moreira Prof. — EE
  18. Jerônimo Barbosa Sandoval — EE
  19. José Ricardo Pucci Prof. — EE
  20. Josephina Zinni Almada Profª. — EE
  21. Laura de Mello Franco Profª. — EE
  22. Lina Picchioni Rocha Profª. — EE
  23. Lizete Paulino Teixeira Profª. — EE
  24. Luiz Paride Sinelli Prof. — EE
  25. Maria Brizabela Bruxellas Zinader Profª. — EMEB
  26. Maria Pia Silva Castro Profª. — EE
  27. Nair Martins Rocha Profª. — EMEB
  28. Orlik Luz Dr. — EE
  29. Otávio Martins de Souza Prof. — EE
  30. Penitenciária de Franca
  31. Stella da Matta Ambrosio — EE
  32. Sudário Ferreira — EE
  33. Suzana Ribeiro Sandoval Profª. — EE
  34. Unesp — Un. Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho — Câmpus de Franca

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