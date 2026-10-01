Três filhotes de papagaio-verdadeiro foram encontrados dentro de uma mochila durante uma abordagem da Polícia Militar Ambiental, nesta quarta-feira, 30, em Franca. Na residência do homem abordado, os agentes também localizaram um canário-da-terra mantido em cativeiro e sem anilha de identificação.

Aves resgatadas

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o homem confessou que comprava e vendia aves. Durante a fiscalização, os agentes também identificaram publicações em redes sociais relacionadas à oferta de animais silvestres.