01 de outubro de 2026
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TRÁFICO DE ANIMAIS

Filhotes de papagaios são encontrados dentro de mochila em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Três filhotes de papagaio-verdadeiro foram encontrados dentro de uma mochila durante uma abordagem da Polícia Militar Ambiental, nesta quarta-feira, 30, em Franca. Na residência do homem abordado, os agentes também localizaram um canário-da-terra mantido em cativeiro e sem anilha de identificação.

Aves resgatadas

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o homem confessou que comprava e vendia aves. Durante a fiscalização, os agentes também identificaram publicações em redes sociais relacionadas à oferta de animais silvestres.

As quatro aves foram resgatadas e encaminhadas ao Cetras (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres), em Ribeirão Preto. No local, os animais passarão por avaliação e terão a destinação definida.

Pela infração relacionada ao transporte de ave silvestre, foi aplicada uma multa de R$ 2 mil.

Motocicleta apreendida

A motocicleta utilizada para transportar os animais também foi apreendida e encaminhada ao pátio da Cemil.

De acordo com a corporação, o condutor não possuía habilitação.

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