Franca celebra o Dia Internacional do Café consolidada como um dos grandes motores da economia cafeeira no país. Impulsionada pelo avanço nas exportações e por um cenário de bons preços internacionais, a cidade caminha para fechar 2026 com marcas expressivas no mercado externo, conforme apontam os dados da plataforma ComexStat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Entre janeiro e agosto deste ano, Franca exportou US$ 93.552.554 apenas pelo setor cafeeiro. O volume representa o segundo melhor desempenho da história para o período, ficando atrás apenas do recorde registrado em 2024, quando as vendas externas somaram US$ 114.898.786.

O desempenho coloca o município na 22ª posição no ranking nacional das cidades que mais exportaram café, chás e especiarias em 2026. No âmbito estadual, Franca ocupa o 4º lugar, atrás apenas de gigantes do setor como Santos (US$ 167.179.278), Espírito Santo do Pinhal (US$ 154.537.501) e São José do Rio Pardo (US$ 122.279.355).

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