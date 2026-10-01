Um soldado da Polícia Militar que estava de folga e à paisana deteve um homem suspeito de furtar produtos de um supermercado na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, nesta quinta-feira, 1º. O policial estava no estabelecimento quando percebeu o suspeito, que deixou o local carregando objetos escondidos na roupa.

Perseguição

Thiago Henrique, da 1ª Companhia da PM, contou que estava no supermercado para comprar alguns produtos quando percebeu a presença do homem, que, segundo ele, já é conhecido da polícia.

De acordo com o soldado, o suspeito demonstrou nervosismo e, em determinado momento, passou pela fila e deixou o estabelecimento carregando objetos escondidos nas vestes. “Quando eu o percebi, ele me percebeu e já demonstrou certo nervosismo ali”, relatou Thiago.