01 de outubro de 2026
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AVENIDA BRASIL

PM de folga persegue suspeito após furto de Nutella e chocolates

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Policial militar persegue suspeito durante fuga de bicicleta pela avenida Brasil, em Franca
Policial militar persegue suspeito durante fuga de bicicleta pela avenida Brasil, em Franca

Um soldado da Polícia Militar que estava de folga e à paisana deteve um homem suspeito de furtar produtos de um supermercado na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, nesta quinta-feira, 1º. O policial estava no estabelecimento quando percebeu o suspeito, que deixou o local carregando objetos escondidos na roupa.

Perseguição

Thiago Henrique, da 1ª Companhia da PM, contou que estava no supermercado para comprar alguns produtos quando percebeu a presença do homem, que, segundo ele, já é conhecido da polícia.

De acordo com o soldado, o suspeito demonstrou nervosismo e, em determinado momento, passou pela fila e deixou o estabelecimento carregando objetos escondidos nas vestes. “Quando eu o percebi, ele me percebeu e já demonstrou certo nervosismo ali”, relatou Thiago.

O policial acompanhou o suspeito depois que ele deixou o supermercado e iniciou a fuga em uma bicicleta. O soldado abandonou as compras e passou a persegui-lo a pé. “Eu iniciei um breve acompanhamento ali. Até abandonei tudo que tinha e acompanhei ele até a praça das Bandeiras, a pé”, afirmou.

Durante a fuga, o suspeito caiu da bicicleta, mas continuou tentando escapar. Ele entrou em uma rua sem saída e, quando retornava, foi alcançado pelo policial, que utilizou técnicas de imobilização para contê-lo até a chegada do apoio.

Produtos furtados

O homem carregava diversos produtos, entre eles potes grandes de Nutella, chocolates e outros itens de maior valor. “Ele tentou levar ali, pelo que a gente viu, muita coisa. Potes de Nutella de grande tamanho, chocolates, os mais caros e diversos outros objetos”, disse.

Ainda conforme o policial, os produtos teriam como destino a troca por drogas.

Suspeito passou por atendimento médico

Após ser detido, o homem precisou ser encaminhado para atendimento médico porque sofreu uma escoriação no cotovelo durante a queda da bicicleta. Por esse motivo, ainda não havia sido apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) no momento da entrevista.

O soldado explicou que o atendimento também é necessário para preservar a integridade física do detido antes da apresentação à autoridade policial. “A gente primeiro precisa preservar a integridade física dele para que ele possa adentrar o sistema prisional e responder pelo ato dele”, finalizou Thiago.

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