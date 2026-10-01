Um soldado da Polícia Militar que estava de folga e à paisana deteve um homem suspeito de furtar produtos de um supermercado na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, nesta quinta-feira, 1º. O policial estava no estabelecimento quando percebeu o suspeito, que deixou o local carregando objetos escondidos na roupa.
Perseguição
Thiago Henrique, da 1ª Companhia da PM, contou que estava no supermercado para comprar alguns produtos quando percebeu a presença do homem, que, segundo ele, já é conhecido da polícia.
De acordo com o soldado, o suspeito demonstrou nervosismo e, em determinado momento, passou pela fila e deixou o estabelecimento carregando objetos escondidos nas vestes. “Quando eu o percebi, ele me percebeu e já demonstrou certo nervosismo ali”, relatou Thiago.
O policial acompanhou o suspeito depois que ele deixou o supermercado e iniciou a fuga em uma bicicleta. O soldado abandonou as compras e passou a persegui-lo a pé. “Eu iniciei um breve acompanhamento ali. Até abandonei tudo que tinha e acompanhei ele até a praça das Bandeiras, a pé”, afirmou.
Durante a fuga, o suspeito caiu da bicicleta, mas continuou tentando escapar. Ele entrou em uma rua sem saída e, quando retornava, foi alcançado pelo policial, que utilizou técnicas de imobilização para contê-lo até a chegada do apoio.
Produtos furtados
O homem carregava diversos produtos, entre eles potes grandes de Nutella, chocolates e outros itens de maior valor. “Ele tentou levar ali, pelo que a gente viu, muita coisa. Potes de Nutella de grande tamanho, chocolates, os mais caros e diversos outros objetos”, disse.
Ainda conforme o policial, os produtos teriam como destino a troca por drogas.
Suspeito passou por atendimento médico
Após ser detido, o homem precisou ser encaminhado para atendimento médico porque sofreu uma escoriação no cotovelo durante a queda da bicicleta. Por esse motivo, ainda não havia sido apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) no momento da entrevista.
O soldado explicou que o atendimento também é necessário para preservar a integridade física do detido antes da apresentação à autoridade policial. “A gente primeiro precisa preservar a integridade física dele para que ele possa adentrar o sistema prisional e responder pelo ato dele”, finalizou Thiago.
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