Que político tem má fama, todo mundo sabe. Mesmo assim, a gente continua acreditando. E não é por acaso. A política é feita de pessoas. E as escolhas dessas pessoas mudam a vida de quem depende do serviço público para conseguir consulta, cirurgia, escola, transporte, emprego, remédio e até o básico para viver.

O problema começa quando o político deixa de ser alguém que a gente escolheu para representar nossos interesses e vira quase um membro da família.

Aí complica.

Porque, quando descobrimos que o nosso político favorito não é exatamente aquilo que imaginávamos, parece que estão falando da nossa mãe. E talvez seja por isso que tanta gente esteja chocada com as novas revelações envolvendo o escândalo Master.