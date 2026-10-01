01 de outubro de 2026
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ALERTA DOS MORADORES

Jovem de 18 anos é detido após suspeita de furto perto do Lanchão

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Suspeito foi levado pela Polícia Militar à CPJ
Suspeito foi levado pela Polícia Militar à CPJ

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado em uma situação suspeita na manhã desta quinta-feira, 1º, nas proximidades do Estádio Municipal "José Lancha Filho", no bairro São José, em Franca. Moradores perceberam a movimentação do rapaz e acionaram a polícia.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o jovem na rua Nabir Haber. Ele estava sentado na calçada e usava uma touca ninja e um celular.

Jovem afirmou que aguardava outra pessoa

O rapaz relatou aos policiais que estaria aguardando outra pessoa para praticar um furto em uma residência. Ainda conforme o relato, ele teria tentado abordar uma pessoa, que conseguiu fugir.

O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde prestou depoimento. Ele não possuía antecedentes criminais.

Após ser ouvido pelo delegado, o suspeito foi liberado. O caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer a participação dele e de possíveis envolvidos na tentativa de furto.

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