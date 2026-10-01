Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado em uma situação suspeita na manhã desta quinta-feira, 1º, nas proximidades do Estádio Municipal "José Lancha Filho", no bairro São José, em Franca. Moradores perceberam a movimentação do rapaz e acionaram a polícia.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o jovem na rua Nabir Haber. Ele estava sentado na calçada e usava uma touca ninja e um celular.

Jovem afirmou que aguardava outra pessoa

O rapaz relatou aos policiais que estaria aguardando outra pessoa para praticar um furto em uma residência. Ainda conforme o relato, ele teria tentado abordar uma pessoa, que conseguiu fugir.