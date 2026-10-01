Um incêndio de grandes proporções destruiu o barracão do antigo almoxarifado da usina Vale do Rosário, da Raízen, na madrugada desta quinta-feira, 1º, na zona rural de Morro Agudo, a 85 km de Franca. Segundo a Defesa Civil, o imóvel foi totalmente consumido pelas chamas. Ninguém ficou ferido.
O fogo começou por volta das 2h. De acordo com a Raízen, as brigadas de incêndio da própria unidade atuaram na ocorrência e controlaram as chamas ainda durante a madrugada.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de um caminhão-pipa da Prefeitura de Morro Agudo, também foram acionados para apoiar a operação. O combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo foram concluídos por volta das 5h.
Incêndio no antigo almoxarifado
Em nota, a Raízen confirmou o incêndio no antigo almoxarifado da unidade Vale do Rosário, voltada à produção de açúcar e etanol.
“A Raízen informa que, na madrugada de 1º de outubro, foi registrado um incêndio no antigo almoxarifado da unidade Vale do Rosário, em Morro Agudo. Não houve pessoas feridas e as causas da ocorrência estão sendo apuradas. A companhia segue adotando todas as medidas necessárias, em conformidade com seus protocolos de segurança”, disse a empresa.
As causas do fogo ainda são investigadas pelas autoridades competentes.
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