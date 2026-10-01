O veículo estava estacionado na calçada, em frente a uma empresa no Distrito Industrial de Franca, quando a dupla chegou ao local, nessa quarta-feira, 30. Encapuzados, os suspeitos observam a movimentação, passam pelo ponto e, em seguida, retornam para cometer o furto.

Em poucos segundos, os dois sobem na motocicleta e deixam o local levando o veículo. Um detalhe que chamou a atenção é que a dupla fugiu na moto sem usar capacete.

A vítima, o metalúrgico Raul Ribeiro, de 35 anos, estava trabalhando no momento do crime e percebeu o desaparecimento da motocicleta apenas no fim do dia. O veículo era utilizado para o deslocamento até o trabalho e também para fazer entregas durante a noite, como forma de renda extra.