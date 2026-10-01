O veículo estava estacionado na calçada, em frente a uma empresa no Distrito Industrial de Franca, quando a dupla chegou ao local, nessa quarta-feira, 30. Encapuzados, os suspeitos observam a movimentação, passam pelo ponto e, em seguida, retornam para cometer o furto.
Em poucos segundos, os dois sobem na motocicleta e deixam o local levando o veículo. Um detalhe que chamou a atenção é que a dupla fugiu na moto sem usar capacete.
A vítima, o metalúrgico Raul Ribeiro, de 35 anos, estava trabalhando no momento do crime e percebeu o desaparecimento da motocicleta apenas no fim do dia. O veículo era utilizado para o deslocamento até o trabalho e também para fazer entregas durante a noite, como forma de renda extra.
"Até achei que fosse brincadeira da molecada de esconder, mas não foi não. Foi furto mesmo", afirmou Raul.
O metalúrgico trabalha no local há oito anos e relatou que nunca tinha acontecido casos de furtos próximo da empresa.
"Eu estou na esperança de conseguirir recuperar. Tomara, Deus, que consiga", completou Raul.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. A placa da moto é HDG-1F46. Quem tiver qualquer informação pode ligar no 190 da Policia Militar ou 181 do Disque-Denúnicia.
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