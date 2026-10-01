Aos 17 anos, a francana Kauany Lima voltou ao pódio em uma competição internacional. A atleta conquistou o vice-campeonato do Pan-Americano de Beach Tennis 2026, disputado em Cuiabá (MT), representando o Brasil na competição.
O resultado coloca mais uma medalha de destaque no currículo da jovem, que vem construindo sua trajetória no Beach Tennis com participação em torneios no Brasil e no exterior.
Para chegar ao pódio, Kauany mantém uma rotina de treinamentos e viagens ao longo da temporada. A preparação é voltada à participação em competições de diferentes níveis, que também servem como experiência para a evolução da atleta na modalidade.
“É uma felicidade enorme representar o Brasil e poder voltar para casa com o vice-campeonato Pan-Americano. Foi uma competição muito importante, de alto nível, e saio ainda mais motivada para continuar trabalhando e buscando novos títulos”, afirmou Kauany.
A atleta recebe apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, que contribui para sua participação em competições e para que ela possa representar o município em torneios de destaque.
O vice-campeonato conquistado em Cuiabá agora entra para a preparação dos próximos desafios. Kauany segue treinando com o objetivo de evoluir no Beach Tennis, disputar novas competições e continuar levando o nome de Franca e do Brasil para os pódios da modalidade.
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