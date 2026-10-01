Aos 17 anos, a francana Kauany Lima voltou ao pódio em uma competição internacional. A atleta conquistou o vice-campeonato do Pan-Americano de Beach Tennis 2026, disputado em Cuiabá (MT), representando o Brasil na competição.

O resultado coloca mais uma medalha de destaque no currículo da jovem, que vem construindo sua trajetória no Beach Tennis com participação em torneios no Brasil e no exterior.

Para chegar ao pódio, Kauany mantém uma rotina de treinamentos e viagens ao longo da temporada. A preparação é voltada à participação em competições de diferentes níveis, que também servem como experiência para a evolução da atleta na modalidade.