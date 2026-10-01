O Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” fecha as portas para o público a partir desta quinta-feira, 1º, para o início de uma ampla obra de ampliação e adequação do prédio. A intervenção prevê melhorias de acessibilidade, criação de novos espaços e medidas voltadas à conservação do acervo histórico de Franca.

Durante o período de execução dos serviços, o espaço não receberá visitantes nem realizará visitas previamente agendadas. O atendimento para pesquisas, no entanto, continuará de forma remota pelo telefone (16) 3706-8205 e pelo e-mail museuhistorico@franca.sp.gov.br.

A obra será executada pela empresa vencedora da licitação e terá recursos municipais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa do Governo Federal realizada em parceria com estados e municípios.

Acessibilidade