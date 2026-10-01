O Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” fecha as portas para o público a partir desta quinta-feira, 1º, para o início de uma ampla obra de ampliação e adequação do prédio. A intervenção prevê melhorias de acessibilidade, criação de novos espaços e medidas voltadas à conservação do acervo histórico de Franca.
Durante o período de execução dos serviços, o espaço não receberá visitantes nem realizará visitas previamente agendadas. O atendimento para pesquisas, no entanto, continuará de forma remota pelo telefone (16) 3706-8205 e pelo e-mail museuhistorico@franca.sp.gov.br.
A obra será executada pela empresa vencedora da licitação e terá recursos municipais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa do Governo Federal realizada em parceria com estados e municípios.
Acessibilidade
Entre as mudanças previstas está a instalação de pisos táteis de alerta e direcionais nas rotas de circulação do museu. O projeto também contempla recursos de comunicação inclusiva e a adaptação dos sanitários.
Outra novidade será a criação de uma vaga reservada para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Novos espaços
A intervenção também prevê a construção de um pavilhão moderno e fechado, planejado para receber a exposição permanente e proteger um automóvel histórico.
O projeto inclui ainda um arquivo climatizado destinado à conservação e guarda de documentos históricos. O espaço funcionará como reserva técnica do museu.
Também estão previstas novas salas para a administração, depósitos operacionais e pintura das áreas interna e externa do prédio.
Prédio histórico
Com cerca de 130 anos, o imóvel que abriga o Museu Histórico Municipal já teve diferentes funções ao longo da história de Franca.
No início, o prédio abrigou a Cadeia Pública e o Fórum. Depois, passou a funcionar como Paço Municipal e Câmara de Vereadores. Em 1970, tornou-se sede do museu, que recebeu o nome de “José Chiachiri”.
O imóvel é tombado pelo Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico) de Franca e mantém características do estilo eclético, com elementos de inspiração medieval.
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