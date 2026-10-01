A Prefeitura de Franca abriu nesta quinta-feira, 1º, as inscrições para um processo seletivo de estágio remunerado destinado a estudantes de nível superior. As bolsas variam de R$ 975,77 a R$ 1.463,65, conforme a jornada de trabalho, e os selecionados também terão direito a auxílio-transporte.

A seleção, realizada em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), formará cadastro de reserva para oportunidades que surgirem em diferentes secretarias municipais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 12h do dia 29 de outubro, exclusivamente pela internet, no portal de processos seletivos do Ciee. Após concluir o cadastro, o estudante estará habilitado a realizar a prova on-line.