A Prefeitura de Franca abriu nesta quinta-feira, 1º, as inscrições para um processo seletivo de estágio remunerado destinado a estudantes de nível superior. As bolsas variam de R$ 975,77 a R$ 1.463,65, conforme a jornada de trabalho, e os selecionados também terão direito a auxílio-transporte.
A seleção, realizada em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), formará cadastro de reserva para oportunidades que surgirem em diferentes secretarias municipais.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 12h do dia 29 de outubro, exclusivamente pela internet, no portal de processos seletivos do Ciee. Após concluir o cadastro, o estudante estará habilitado a realizar a prova on-line.
O edital não estabelece um número fixo de vagas. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade da administração municipal, durante o prazo de validade da seleção.
Bolsas de até R$ 1.463,65 e auxílio-transporte
De acordo com o edital, a jornada de estágio será definida conforme a necessidade da unidade contratante.
Para os estudantes que cumprirem quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, a bolsa será de R$ 975,77.
Já os estagiários que trabalharem seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais, receberão R$ 1.463,65.
Além da remuneração, os selecionados terão direito a auxílio-transporte integral correspondente a 50 passes por mês. O benefício não será concedido durante o período de recesso remunerado.
Quais cursos podem participar?
O processo seletivo contempla estudantes de diversas graduações, incluindo Administração, Direito, Engenharia, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Ciências Contábeis, Arquitetura, Educação Física, Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, além de outros cursos superiores e tecnológicos.
As oportunidades poderão ser distribuídas entre diferentes setores da Prefeitura, como as secretarias de Educação, Educação Superior, Esporte e Cultura, Finanças, Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.
Estudantes de Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital e Design Gráfico, por exemplo, poderão ser direcionados ao Gabinete do Prefeito.
Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição pública ou particular oficialmente autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação e que mantenha convênio com o Ciee.
Quem não pode participar?
O edital estabelece restrições para estudantes que já realizaram estágio na Prefeitura de Franca.
Quem completou dois anos de estágio no município não poderá participar da seleção. Para candidatos que já estagiaram por um período menor, o tempo anteriormente cumprido será descontado de um eventual novo contrato, respeitando o limite máximo de dois anos.
Também é necessário ter disponibilidade para cumprir pelo menos seis meses de estágio. A exigência vale, inclusive, para estudantes que estejam no último ano da graduação.
Candidatos matriculados exclusivamente em disciplinas de dependência, matérias optativas ou no trabalho de conclusão de curso não serão considerados regularmente matriculados para os fins deste processo seletivo.
Como será a prova?
A seleção terá uma prova objetiva on-line, de caráter classificatório e eliminatório, composta por 30 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e dez de Conhecimentos Gerais.
Para ser habilitado, o candidato deverá alcançar pelo menos 50% da pontuação.
As questões serão apresentadas individualmente, em ordem aleatória, e o participante terá dois minutos para responder cada uma. Caso o tempo termine sem que uma resposta seja registrada, a questão será considerada em branco e o sistema avançará automaticamente.
Durante a avaliação, não será permitido abrir outras abas ou janelas do navegador, clicar fora da área da prova ou fazer capturas de tela.
O candidato que não realizar a avaliação ou deixá-la incompleta será eliminado do processo seletivo.
Reserva de vagas
O edital também prevê a reserva de 10% das oportunidades de estágio que surgirem para estudantes com deficiência e de 20% para candidatos negros, conforme os critérios estabelecidos na seleção.
Como fazer a inscrição?
Os interessados devem acessar o portal de processos seletivos do Ciee, preencher o cadastro e manter os dados atualizados para realizar a avaliação.
O prazo termina às 12h de 29 de outubro. Não há cobrança de taxa de inscrição.
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