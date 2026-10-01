Uma criança de 8 anos sofreu uma fratura exposta no fêmur após a motocicleta em que estava ser atingida por um carro na noite desta quarta-feira, 30, em Orlândia, na região de Franca. O acidente aconteceu por volta das 20h20, no cruzamento da Avenida O com a Rua 2.

Segundo as informações da ocorrência, uma Honda Biz seguia pela Avenida O quando o condutor teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Naquele momento, um Ford Fiesta prata, que trafegava pela Rua 2, no sentido Centro-bairro, atingiu a motocicleta.

A criança estava na garupa da moto, conduzida por um homem. Com o impacto, ela sofreu uma fratura exposta no fêmur, enquanto o motociclista teve escoriações.

Vítimas foram levadas ao hospital