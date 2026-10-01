Veja o obituário desta quinta-feira, 1º, em Franca:
Nome: Ana Maria da Silva
Idade: 77 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Alcina Aguiar Kellner
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
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