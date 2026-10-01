Veja o obituário desta quinta-feira, 1º, em Franca:

Nome: Ana Maria da Silva

Idade: 77 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Alcina Aguiar Kellner

Idade: 76 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h