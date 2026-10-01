A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira, 30, na Vila São Sebastião, em Franca. Ao todo, 73 porções de cocaína foram apreendidas.
Segundo a PM, uma equipe da Força Tática recebeu uma denúncia com informações sobre as características físicas e as roupas usadas pelo suspeito. A denúncia também indicava que drogas estariam escondidas em um terreno na rua Adário de Menezes.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um homem com as características informadas e fizeram a abordagem. Com ele, foram encontradas 14 porções de cocaína, R$ 30 em dinheiro e duas chaves de portão.
Uma das chaves abriu o acesso a um terreno próximo ao endereço da abordagem. Durante as buscas, os policiais encontraram outras 59 porções de cocaína escondidas entre as folhas de uma bananeira.
De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito teria confessado aos policiais que comercializava as drogas. As porções menores eram vendidas por R$ 20, enquanto as maiores custavam R$ 80, segundo o registro.
O homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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