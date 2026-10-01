A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira, 30, na Vila São Sebastião, em Franca. Ao todo, 73 porções de cocaína foram apreendidas.

Segundo a PM, uma equipe da Força Tática recebeu uma denúncia com informações sobre as características físicas e as roupas usadas pelo suspeito. A denúncia também indicava que drogas estariam escondidas em um terreno na rua Adário de Menezes.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um homem com as características informadas e fizeram a abordagem. Com ele, foram encontradas 14 porções de cocaína, R$ 30 em dinheiro e duas chaves de portão.