01 de outubro de 2026
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TRÁFICO

PM prende homem e apreende cocaína em bananeira em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Porções de cocaína foram apreendidas durante ação da Força Tática, na Vila São Sebastião, em Franca
Porções de cocaína foram apreendidas durante ação da Força Tática, na Vila São Sebastião, em Franca

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira, 30, na Vila São Sebastião, em Franca. Ao todo, 73 porções de cocaína foram apreendidas.

Segundo a PM, uma equipe da Força Tática recebeu uma denúncia com informações sobre as características físicas e as roupas usadas pelo suspeito. A denúncia também indicava que drogas estariam escondidas em um terreno na rua Adário de Menezes.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um homem com as características informadas e fizeram a abordagem. Com ele, foram encontradas 14 porções de cocaína, R$ 30 em dinheiro e duas chaves de portão.

Uma das chaves abriu o acesso a um terreno próximo ao endereço da abordagem. Durante as buscas, os policiais encontraram outras 59 porções de cocaína escondidas entre as folhas de uma bananeira.

De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito teria confessado aos policiais que comercializava as drogas. As porções menores eram vendidas por R$ 20, enquanto as maiores custavam R$ 80, segundo o registro.

O homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça. 

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