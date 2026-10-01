Um homem investigado por tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Polícia Civil nessa quarta-feira, 30, em Ituverava, na região de Franca. A prisão aconteceu durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil.
A investigação apontava que o suspeito estaria envolvido com tráfico em um ponto conhecido pela comercialização de drogas no município. Durante a ação, os policiais encontraram o homem dentro do imóvel com uma bolsa que continha drogas e dinheiro em espécie.
As buscas no endereço também resultaram na apreensão de porções de entorpecentes, embalagens usadas para fracionar drogas, uma balança de precisão e um celular.
De acordo com a Polícia Civil, o investigado já estaria envolvido com o comércio de drogas havia algum tempo.
O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Ituverava, onde teve a prisão em flagrante determinada. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial e será submetido a perícia.
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