01 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Batida entre carreta e caminhão deixa motorista em estado grave

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carreta atingiu traseira de caminhão durante acidente na rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira
Carreta atingiu traseira de caminhão durante acidente na rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira

Um homem ficou gravemente ferido após uma batida traseira entre um caminhão e uma carreira na madrugada desta quinta-feira, 1º, na rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira, na região de Franca. O acidente aconteceu no sentido capital, na altura do km 357.

Segundo informações da concessionária, uma carreta atingiu a traseira de um caminhão por motivos que ainda serão esclarecidos. Após a batida, os dois veículos ficaram parados na pista.

Por conta da batida, o motorista da carreta sofreu ferimentos graves, sendo socorrido a um hospital da região. Já o outro condutor saiu ileso. 

O acidente ainda provocou o derramamento de carga de ração e exigiu a interdição das faixas para o atendimento durante a madrugada.

A concessionária informou que a carga foi retirada da pista e levada ao acostamento.

Após o atendimento, o caminhão seguiu viagem, enquanto a carreta seguiu no acostamento da via. 

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