Um homem ficou gravemente ferido após uma batida traseira entre um caminhão e uma carreira na madrugada desta quinta-feira, 1º, na rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira, na região de Franca. O acidente aconteceu no sentido capital, na altura do km 357.
Segundo informações da concessionária, uma carreta atingiu a traseira de um caminhão por motivos que ainda serão esclarecidos. Após a batida, os dois veículos ficaram parados na pista.
Por conta da batida, o motorista da carreta sofreu ferimentos graves, sendo socorrido a um hospital da região. Já o outro condutor saiu ileso.
O acidente ainda provocou o derramamento de carga de ração e exigiu a interdição das faixas para o atendimento durante a madrugada.
A concessionária informou que a carga foi retirada da pista e levada ao acostamento.
Após o atendimento, o caminhão seguiu viagem, enquanto a carreta seguiu no acostamento da via.
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