Um homem ficou gravemente ferido após uma batida traseira entre um caminhão e uma carreira na madrugada desta quinta-feira, 1º, na rodovia Anhanguera, em Sales Oliveira, na região de Franca. O acidente aconteceu no sentido capital, na altura do km 357.

Segundo informações da concessionária, uma carreta atingiu a traseira de um caminhão por motivos que ainda serão esclarecidos. Após a batida, os dois veículos ficaram parados na pista.

Por conta da batida, o motorista da carreta sofreu ferimentos graves, sendo socorrido a um hospital da região. Já o outro condutor saiu ileso.