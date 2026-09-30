Um homem ficou em estado grave na noite desta quarta-feira, 30, após ser esfaqueado durante uma briga com o próprio irmão, na rua Jerônimo Reis, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca.

Os irmãos discutiram e, durante a briga, um deles teria pegado uma faca e desferido um golpe na região da barriga da vítima. Após a agressão, o suspeito fugiu.

A vítima caiu na calçada e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a encaminhou para a Santa Casa de Franca.