30 de setembro de 2026
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VILA SÃO SEBASTIÃO

Homem é esfaqueado pelo irmão e fica em estado grave em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Socorristas do Samu atendendo a vítima e a levando para a Santa Casa de Franca
Socorristas do Samu atendendo a vítima e a levando para a Santa Casa de Franca

Um homem ficou em estado grave na noite desta quarta-feira, 30, após ser esfaqueado durante uma briga com o próprio irmão, na rua Jerônimo Reis, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca.

Os irmãos discutiram e, durante a briga, um deles teria pegado uma faca e desferido um golpe na região da barriga da vítima. Após a agressão, o suspeito fugiu.

A vítima caiu na calçada e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a encaminhou para a Santa Casa de Franca.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e registraram um boletim de ocorrência. Os policiais também realizaram buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

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