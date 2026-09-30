Morreu nesta quarta-feira, 30, aos 71 anos, o sargento reformado da Polícia Militar Jesus Riscolino da Silva, que dedicou cerca de 30 anos à corporação e atuou em Franca e na região.

Ele estava internado no Hospital do Coração e lutava contra uma leucemia há cerca de um ano.

Riscolino estava “aposentado” há mais de 20 anos e era conhecido e respeitado por colegas de farda e integrantes da Polícia Militar.