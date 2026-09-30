Morreu nesta quarta-feira, 30, aos 71 anos, o sargento reformado da Polícia Militar Jesus Riscolino da Silva, que dedicou cerca de 30 anos à corporação e atuou em Franca e na região.
Ele estava internado no Hospital do Coração e lutava contra uma leucemia há cerca de um ano.
Riscolino estava “aposentado” há mais de 20 anos e era conhecido e respeitado por colegas de farda e integrantes da Polícia Militar.
Ele deixa três filhos: o cabo Riscolino, que também é policial; Cairo, servidor do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência); e Loren. Riscolino também deixa netos.
Velório e sepultamento
O velório será realizado nesta quinta-feira, 1º, a partir das 7h, no Memorial Nova Franca, na sala 5.
O sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
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