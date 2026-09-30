Dois motociclistas ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo duas motos e dois carros na noite desta quarta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, na região Norte de Franca. A colisão aconteceu sobre o viaduto do Parque do Horto, na região do Jardim Vera Cruz.

Acidente

Um Volkswagen Gol teria apresentado falhas mecânicas e ficado parado no meio da pista. O motorista de um Ford Fiesta, que seguia pelo trecho, parou para prestar socorro.

Nesse momento, os dois motociclistas não teriam percebido a sinalização dos veículos parados e bateram na traseira dos carros. Com o impacto, os dois sofreram ferimentos graves.