Dois motociclistas ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo duas motos e dois carros na noite desta quarta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, na região Norte de Franca. A colisão aconteceu sobre o viaduto do Parque do Horto, na região do Jardim Vera Cruz.
Acidente
Um Volkswagen Gol teria apresentado falhas mecânicas e ficado parado no meio da pista. O motorista de um Ford Fiesta, que seguia pelo trecho, parou para prestar socorro.
Nesse momento, os dois motociclistas não teriam percebido a sinalização dos veículos parados e bateram na traseira dos carros. Com o impacto, os dois sofreram ferimentos graves.
As vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pelo trecho.
Segundo testemunhas, os motociclistas realizavam uma manobra conhecida como “prancha”.
Trânsito
O acidente provocou lentidão no sentido Franca–Cristais Paulista. A alça de acesso pela avenida marginal, que liga a região ao Parque do Horto, também ficou sobrecarregada.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e sinalizou a via. O trecho já foi liberado.
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