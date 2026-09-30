30 de setembro de 2026
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CÂNDIDO PORTINARI

Dois motociclistas ficam gravemente feridos em batida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN

Dois motociclistas ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo duas motos e dois carros na noite desta quarta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, na região Norte de Franca. A colisão aconteceu sobre o viaduto do Parque do Horto, na região do Jardim Vera Cruz.

Acidente

Um Volkswagen Gol teria apresentado falhas mecânicas e ficado parado no meio da pista. O motorista de um Ford Fiesta, que seguia pelo trecho, parou para prestar socorro.

Nesse momento, os dois motociclistas não teriam percebido a sinalização dos veículos parados e bateram na traseira dos carros. Com o impacto, os dois sofreram ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pelo trecho.

Segundo testemunhas, os motociclistas realizavam uma manobra conhecida como “prancha”.

Trânsito

O acidente provocou lentidão no sentido Franca–Cristais Paulista. A alça de acesso pela avenida marginal, que liga a região ao Parque do Horto, também ficou sobrecarregada.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e sinalizou a via. O trecho já foi liberado.

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