A Polícia Federal apreendeu R$ 200 mil em espécie, documentos, anotações e cinco armas de fogo durante uma operação realizada na tarde desta quarta-feira, 30, no Centro de Franca. A ação faz parte da Operação Expresso, que investiga a suposta prática de crimes eleitorais.
O portal GCN/Sampi apurou que o homem suspeito é o empresário e cafeicultor Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira, marido da empresária Flávia Lancha, candidata a deputada estadual pelo PSD. Oficialmente, porém, a Polícia Federal não confirma a identidade.
Flávia Lancha nega qualquer irregularidade. Em entrevista ao portal GCN, disse que o dinheiro é das empresas, destinado a pagamento de obrigações das fazendas, e que as armas apreendidas são todas registradas e regulares. “Não tem nada errado e este dinheiro nada tem a ver com recurso de campanha”, afirmou. “É recurso nosso, das fazendas.”
Gabriel estava em uma agência do Sicoob Cocred, na rua Padre Anchieta, quando foi abordado pelos policiais federais durante o cumprimento de um mandado judicial. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas.
Os três foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Ribeirão Preto. Ouvidos, foram liberados.
Materiais apreendidos
Durante a ação, os policiais apreenderam R$ 200 mil em espécie, após um saque bancário nas proximidades da agência. Também foram recolhidos documentos, anotações e outros materiais supostamente relacionados à disputa eleitoral. Cinco armas de fogo também foram apreendidas na casa do empresário durante a operação.
O GCN procurou a Polícia Federal na tarde desta quarta-feira. A PF informou que, para não atrapalhar o andamento das investigações, não confirmaria a identidade do homem suspeito, possíveis outros envolvidos, a dinâmica da operação ou os materiais apreendidos.
“Não vão me parar”
A empresária e candidata Flávia Lancha disse ter sido surpreendida com a ação da PF durante um dia normal de campanha. “Recebi com surpresa os acontecimentos de hoje, mas tenho absoluta tranquilidade em relação aos fatos. Meu marido estava realizando o saque de recursos provenientes de nossas atividades empresariais e rurais, destinados ao cumprimento de compromissos financeiros regulares e devidamente documentados. Nossa família atua há muitos anos no setor empresarial e agropecuário, com operações legítimas e transparentes”, afirmou.
Segundo ela, as armas apreendidas também não têm qualquer ilegalidade. “Da mesma forma, os equipamentos apreendidos encontram-se regularmente registrados e em conformidade com a legislação vigente”, garantiu. “Tenho a consciência tranquila, a confiança de que todos os esclarecimentos foram prestados e a certeza de que a verdade dos fatos prevalecerá.”
Flávia disse que confia nas autoridades, mas que estranha o momento da operação. “Reafirmo meu respeito às autoridades e às instituições, com plena confiança de que tudo será analisado com objetividade, imparcialidade e dentro da lei. Apenas me estranha que uma denúncia anônima querendo atribuir algo corriqueiro da atividade empresarial a um crime eleitoral ocorra justamente há exatos três dias da eleição”, afirmou.
“Querem me parar, mas não vão conseguir”, finalizou.
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