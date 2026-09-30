A Polícia Federal apreendeu R$ 200 mil em espécie, documentos, anotações e cinco armas de fogo durante uma operação realizada na tarde desta quarta-feira, 30, no Centro de Franca. A ação faz parte da Operação Expresso, que investiga a suposta prática de crimes eleitorais.

O portal GCN/Sampi apurou que o homem suspeito é o empresário e cafeicultor Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira, marido da empresária Flávia Lancha, candidata a deputada estadual pelo PSD. Oficialmente, porém, a Polícia Federal não confirma a identidade.

Flávia Lancha nega qualquer irregularidade. Em entrevista ao portal GCN, disse que o dinheiro é das empresas, destinado a pagamento de obrigações das fazendas, e que as armas apreendidas são todas registradas e regulares. “Não tem nada errado e este dinheiro nada tem a ver com recurso de campanha”, afirmou. “É recurso nosso, das fazendas.”