Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira, 30, em Franca, após a Polícia Civil apreender 1,796 quilo de maconha em uma casa investigada como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. O bairro onde ocorreu a apreensão não foi divulgado.
A ação foi realizada por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, que cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel.
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima apontar que o suspeito utilizava a residência para guardar e comercializar drogas, além de armazenar entorpecentes de terceiros.
Durante as diligências e vigilâncias, os policiais identificaram uma movimentação considerada típica de tráfico. Com as informações reunidas, a Justiça autorizou a busca no endereço.
Drogas apreendidas
No imóvel, foram apreendidos 1,796 quilo de maconha, distribuído em tijolos, porções fracionadas e buchas, além de pedras de crack, um rolo de película plástica e um celular Motorola.
De acordo com a Polícia Civil, uma análise preliminar confirmou a presença de maconha e cocaína entre os materiais apreendidos.
O homem foi levado para a unidade policial e teve a prisão em flagrante por tráfico de drogas ratificada. A Polícia Civil também pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.
O suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional.
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