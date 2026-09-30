Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quarta-feira, 30, em Franca, após a Polícia Civil apreender 1,796 quilo de maconha em uma casa investigada como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. O bairro onde ocorreu a apreensão não foi divulgado.

A ação foi realizada por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, que cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima apontar que o suspeito utilizava a residência para guardar e comercializar drogas, além de armazenar entorpecentes de terceiros.