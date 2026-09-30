30 de setembro de 2026
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FORÇA TÁTICA

Tracker roubada com identificação clonada é recuperada em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Chevrolet Tracker recuperada pela Polícia Militar em Franca
Chevrolet Tracker recuperada pela Polícia Militar em Franca

Uma Chevrolet Tracker roubada, que circulava em Franca com a identificação de outro veículo, foi recuperada pela Polícia Militar nessa terça-feira, 29. A descoberta ocorreu durante uma abordagem da Força Tática na Operação Adaga, e a motorista que estava com o automóvel foi presa por receptação.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam a Operação Adaga quando abordaram o automóvel. Durante a vistoria, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo, como chassi, motor e vidros, correspondiam aos de outro automóvel com registro de roubo.

A motorista disse aos policiais que havia comprado o carro de uma pessoa que não conhecia. Ela, no entanto, não informou a identidade da suposta vendedora. 

A mulher foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ela permaneceu presa por receptação.

O veículo foi apreendido para os procedimentos de investigação e devolução ao proprietário.

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