Uma Chevrolet Tracker roubada, que circulava em Franca com a identificação de outro veículo, foi recuperada pela Polícia Militar nessa terça-feira, 29. A descoberta ocorreu durante uma abordagem da Força Tática na Operação Adaga, e a motorista que estava com o automóvel foi presa por receptação.
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam a Operação Adaga quando abordaram o automóvel. Durante a vistoria, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo, como chassi, motor e vidros, correspondiam aos de outro automóvel com registro de roubo.
A motorista disse aos policiais que havia comprado o carro de uma pessoa que não conhecia. Ela, no entanto, não informou a identidade da suposta vendedora.
A mulher foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ela permaneceu presa por receptação.
O veículo foi apreendido para os procedimentos de investigação e devolução ao proprietário.
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