Uma Chevrolet Tracker roubada, que circulava em Franca com a identificação de outro veículo, foi recuperada pela Polícia Militar nessa terça-feira, 29. A descoberta ocorreu durante uma abordagem da Força Tática na Operação Adaga, e a motorista que estava com o automóvel foi presa por receptação.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam a Operação Adaga quando abordaram o automóvel. Durante a vistoria, os policiais constataram que os sinais identificadores do veículo, como chassi, motor e vidros, correspondiam aos de outro automóvel com registro de roubo.

A motorista disse aos policiais que havia comprado o carro de uma pessoa que não conhecia. Ela, no entanto, não informou a identidade da suposta vendedora.