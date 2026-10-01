O funcionamento de 33 urnas eletrônicas usadas nas eleições será colocado à prova em São Paulo antes do primeiro turno, marcado para domingo, 4. O teste de integridade começou na terça-feira, 29, e vai comparar votos preenchidos em cédulas de papel com aqueles registrados pelos equipamentos.

Ao longo do dia, 42 participantes, entre servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), representantes do Ministério Público, da Justiça Federal, partidos políticos e voluntários da sociedade civil, preencheram cerca de 16,4 mil cédulas com votos fictícios escolhidos aleatoriamente.

As cédulas foram colocadas em uma urna de lona, que permanecerá lacrada até domingo. Na data da votação, o material será levado aos locais onde ocorrerá a auditoria das urnas selecionadas.