O Campeonato de Futebol de Base de Franca terá seis partidas nesta quarta-feira, 30, em rodada promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura. Os jogos, pelas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, serão realizados a partir das 19 horas no Estádio Municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão", e no campo do Colégio Champagnat.
Jogos no Lanchão
No Lanchão, a programação começa às 19 horas, com Mulecada Santa Terezinha x Boca Júnior Brasil, pelo sub-11. As mesmas equipes voltam a campo às 20 horas, pelo sub-13, e às 21 horas, pelo sub-15.
No campo do Colégio Champagnat, o primeiro confronto será entre Associação Sabesp e KS Soccer, também pelo sub-11, às 19 horas. Os jogos entre as equipes pelas categorias sub-13 e sub-15 estão marcados para as 20 e 21 horas, respectivamente.
Rodada continua na quinta-feira
A competição prossegue na quinta-feira, 1º, novamente no Lanchão. Escolinha Palmeirinhas e Yara Clube se enfrentam às 19 horas pelo sub-11. Na sequência, as equipes disputam as categorias sub-13, às 20 horas, e sub-15, às 21 horas.
A rodada faz parte da segunda etapa do campeonato, que reúne equipes de diferentes regiões da cidade e busca oferecer espaço para o desenvolvimento de jovens atletas.
Nas 18 partidas já realizadas, foram marcados 79 gols. Internacional, Dente de Leite, RB Sports, Base Aeroporto, Rose’n Boys e Escolinha do Palmeirinha lideram seus respectivos grupos, com seis pontos cada.
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