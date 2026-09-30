O Campeonato de Futebol de Base de Franca terá seis partidas nesta quarta-feira, 30, em rodada promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura. Os jogos, pelas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, serão realizados a partir das 19 horas no Estádio Municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão", e no campo do Colégio Champagnat.

Jogos no Lanchão

No Lanchão, a programação começa às 19 horas, com Mulecada Santa Terezinha x Boca Júnior Brasil, pelo sub-11. As mesmas equipes voltam a campo às 20 horas, pelo sub-13, e às 21 horas, pelo sub-15.

No campo do Colégio Champagnat, o primeiro confronto será entre Associação Sabesp e KS Soccer, também pelo sub-11, às 19 horas. Os jogos entre as equipes pelas categorias sub-13 e sub-15 estão marcados para as 20 e 21 horas, respectivamente.

Rodada continua na quinta-feira