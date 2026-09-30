Sabe aquele saco de resíduos que vai para a calçada logo cedo e só é recolhido à noite? Durante horas, ele fica exposto ao sol, à chuva, aos animais e ao vento. Boa parte desse problema pode ser evitada com uma informação simples: o dia e o período habitual em que a coleta costuma passar na sua rua. Em Franca, essa consulta está a poucos cliques de distância, no site coletafranca.com.br.

Mantido pela Sempre Franca, responsável pela coleta e limpeza urbana no município, o site reúne as rotas de coleta e mostra o dia e o período habituais para cada bairro. Manhã, tarde ou noite: cada região tem o seu período de atendimento, e o cronograma é atualizado sempre que há mudanças nas rotas. Basta acessar e localizar o seu bairro. Vale lembrar que imprevistos, como trânsito, condições climáticas ou ocorrências na operação podem alterar pontualmente a passagem do caminhão. Por isso, o período informado é uma referência para o seu planejamento.

No período certo, a cidade agradece

Disponibilizar os resíduos em horário próximo ao período habitual de coleta parece um detalhe, mas os efeitos aparecem em toda a vizinhança. Sacos que ficam menos tempo na rua não são rasgados por animais, não se espalham pela calçada e não se acumulam à espera da coleta. Para as equipes, o trabalho fica mais organizado e eficiente. Para quem mora ou passa pelo bairro, o resultado é uma rua mais limpa e agradável.

Ficou com alguma dúvida? A Sempre Franca também atende pelo telefone gratuito 0800 591 6842 e pelo aplicativo Cidade Atende. Antes do próximo descarte, acesse coletafranca.com.br e confira o cronograma do seu bairro. Um minuto de consulta faz diferença para toda a cidade.