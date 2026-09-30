A defesa da ex-gerente do Santander Vanessa Gonçalves Miranda, presa por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de aproximadamente R$ 2 milhões de contas de clientes em Miguelópolis, a cerca de 100 km de Franca, afirmou que ela sofre de vício em jogos de apostas, incluindo os conhecidos como “Jogo do Tigrinho”.

Segundo o advogado Laudemiro Neto, Vanessa apresenta um quadro de ludopatia - caracterizado pelo comportamento compulsivo relacionado a jogos de azar -, além de depressão e síndrome de Burnout. As condições foram relatadas pela defesa.

“Ela trabalhou 12 anos no mesmo banco. Durante dez anos, foi uma excelente funcionária. Porém, adquiriu a síndrome de Burnout e precisa de tratamento urgente”, afirmou o advogado.