A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas meteorológicos nesta terça-feira, 29, para diferentes regiões paulistas, incluindo Franca, devido à combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e possibilidade de chuvas fortes e tempestades.

Entre os alertas enviados por SMS, um foi direcionado especificamente às regiões de Barretos e Franca, com aviso sobre os baixos índices de umidade relativa do ar.

A situação também envolve outras áreas do Estado, onde foram registrados alertas para chuva forte, raios, ventos e possibilidade de granizo. Em algumas localidades, as áreas de chuva estavam em deslocamento ao longo do dia.

Risco de incêndios