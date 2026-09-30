A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas meteorológicos nesta terça-feira, 29, para diferentes regiões paulistas, incluindo Franca, devido à combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e possibilidade de chuvas fortes e tempestades.
Entre os alertas enviados por SMS, um foi direcionado especificamente às regiões de Barretos e Franca, com aviso sobre os baixos índices de umidade relativa do ar.
A situação também envolve outras áreas do Estado, onde foram registrados alertas para chuva forte, raios, ventos e possibilidade de granizo. Em algumas localidades, as áreas de chuva estavam em deslocamento ao longo do dia.
Risco de incêndios
Em Franca, a combinação de calor, baixa umidade e vegetação seca aumenta o risco de incêndios florestais e queimadas.
A Defesa Civil orienta que a população evite qualquer atividade que possa provocar fogo em áreas de vegetação seca. Também não é recomendado queimar lixo ou restos de poda nem utilizar fogo para limpeza de terrenos.
O cenário ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño, fenômeno que pode alterar a distribuição das chuvas e das temperaturas. Com isso, diferentes condições meteorológicas podem ocorrer simultaneamente em regiões do Estado.
Como receber alertas
Em caso de chuva forte, a orientação é procurar abrigo e permanecer protegido até a passagem da tempestade. Durante raios e ventos intensos, é importante evitar áreas abertas, árvores, postes, estruturas metálicas e locais próximos à fiação elétrica.
A Defesa Civil também recomenda não atravessar áreas alagadas e manter distância de rios, córregos e pontos sujeitos a enxurradas.
Para receber gratuitamente os alertas meteorológicos por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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