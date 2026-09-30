30 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATENÇÃO

Defesa Civil alerta Franca para baixa umidade e fortes chuvas

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Nuvens escuras fecham o céu na região sul de Franca
Nuvens escuras fecham o céu na região sul de Franca

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas meteorológicos nesta terça-feira, 29, para diferentes regiões paulistas, incluindo Franca, devido à combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e possibilidade de chuvas fortes e tempestades.

Entre os alertas enviados por SMS, um foi direcionado especificamente às regiões de Barretos e Franca, com aviso sobre os baixos índices de umidade relativa do ar.

A situação também envolve outras áreas do Estado, onde foram registrados alertas para chuva forte, raios, ventos e possibilidade de granizo. Em algumas localidades, as áreas de chuva estavam em deslocamento ao longo do dia.

Risco de incêndios

Em Franca, a combinação de calor, baixa umidade e vegetação seca aumenta o risco de incêndios florestais e queimadas.

A Defesa Civil orienta que a população evite qualquer atividade que possa provocar fogo em áreas de vegetação seca. Também não é recomendado queimar lixo ou restos de poda nem utilizar fogo para limpeza de terrenos.

O cenário ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño, fenômeno que pode alterar a distribuição das chuvas e das temperaturas. Com isso, diferentes condições meteorológicas podem ocorrer simultaneamente em regiões do Estado.

Como receber alertas

Em caso de chuva forte, a orientação é procurar abrigo e permanecer protegido até a passagem da tempestade. Durante raios e ventos intensos, é importante evitar áreas abertas, árvores, postes, estruturas metálicas e locais próximos à fiação elétrica.

A Defesa Civil também recomenda não atravessar áreas alagadas e manter distância de rios, córregos e pontos sujeitos a enxurradas.

Para receber gratuitamente os alertas meteorológicos por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários