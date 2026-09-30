O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, comandante do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, afirmou que a Polícia Militar tem intensificado as ações contra a perturbação do sossego em diferentes regiões da cidade. O comandante esteve na manhã desta quarta-feira, 30, no programa Show da Manhã, da Rádio Difusora, apresentado por Valdes Rodrigues.
Durante a entrevista, Junqueira explicou que, após receber informações da população, do Disque Denúncia e de jornalistas, a sala de análise e Inteligência do batalhão avalia os casos e direciona as equipes de acordo com a gravidade das ocorrências.
“Às vezes, o cidadão está em determinado bairro aqui da cidade e decide permanecer no anonimato ao efetuar uma denúncia. E ele tem procurado os jornalistas, os órgãos de imprensa daqui da cidade para oferecer algumas denúncias de perturbação do sossego”, afirmou.
“Conforme a gravidade delas, a gente vem atuando nos bairros para minimizar esses impactos”, completou.
Fiscalização de motocicletas
O comandante afirmou ainda que a Polícia Militar tem intensificado a fiscalização envolvendo motocicletas, principalmente veículos utilizados por jovens.
Junqueira citou casos de motocicletas com características alteradas e veículos furtados ou roubados que acabam sendo comercializados na cidade. Segundo ele, em muitos casos, as motos são modificadas com escapamentos barulhentos de forma irregular, o que causa perturbação.
Segundo o comandante, alguns jovens são atraídos por ofertas de motocicletas por valores muito abaixo do mercado e podem adquirir veículos sem saber a procedência.
“Às vezes, o jovem não tem tanta experiência e fica suscetível a ofertas de comprar uma motocicleta por R$ 2 mil, R$ 3 mil. Quando a gente vai verificar isso, às vezes, ele até não agiu de má-fé, mas quem efetuou a venda é um receptador de um veículo roubado”, disse.
Incomoda a população e incomoda a Polícia Militar
Ao falar especificamente sobre a perturbação do sossego, o comandante destacou que o problema apresenta características diferentes conforme a região da cidade.
“Mas a perturbação do sossego é um desafio. Nós temos bairros aqui com características diferentes, com mais pessoas ou menos pessoas. Eu estudei profundamente a cidade de Franca”, afirmou.
Junqueira disse que a PM trabalha para identificar os locais onde há concentração de motociclistas e outras situações que geram reclamações.
“A perturbação do sossego incomoda a população e incomoda a Polícia Militar. A gente está atento”, declarou.
Segundo ele, a população pode contribuir com o trabalho policial por meio das denúncias, inclusive de forma anônima.
O comandante explicou que, a partir das informações, a PM pode direcionar o policiamento para determinados pontos e realizar abordagens e apreensões quando forem constatadas irregularidades.
Pátio municipal
Outro ponto citado durante a entrevista foi a situação do pátio municipal de veículos. Junqueira afirmou que a possibilidade de recolhimento dos veículos é importante para que a fiscalização tenha efetividade.
Segundo ele, a expectativa de um leilão do pátio municipal de Franca pode contribuir para o trabalho de fiscalização.
“Uma coisa é o policial militar trabalhar na atuação de trânsito, na fiscalização dos veículos automotores e saber da possibilidade de se recolher esse veículo ao pátio. A outra coisa é ele abordar e o cidadão saber que não tem vaga no pátio e ver que o veículo não vai ser recolhido”, explicou.
Para o comandante, a existência de pátio ativo para receber veículos também influencia o comportamento dos motoristas.
“Onde nós temos pátios ativos, com a possibilidade de recolhimento de veículos, o cidadão toma mais cautela”, finalizou.
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