O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, comandante do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, afirmou que a Polícia Militar tem intensificado as ações contra a perturbação do sossego em diferentes regiões da cidade. O comandante esteve na manhã desta quarta-feira, 30, no programa Show da Manhã, da Rádio Difusora, apresentado por Valdes Rodrigues.

Durante a entrevista, Junqueira explicou que, após receber informações da população, do Disque Denúncia e de jornalistas, a sala de análise e Inteligência do batalhão avalia os casos e direciona as equipes de acordo com a gravidade das ocorrências.

“Às vezes, o cidadão está em determinado bairro aqui da cidade e decide permanecer no anonimato ao efetuar uma denúncia. E ele tem procurado os jornalistas, os órgãos de imprensa daqui da cidade para oferecer algumas denúncias de perturbação do sossego”, afirmou.