A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 500 ampolas de medicamentos emagrecedores e R$ 8 mil em dinheiro durante uma abordagem na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, nesta quarta-feira, 30. Dois homens e uma mulher foram detidos.

Segundo o tenente Costa, da Polícia Militar Rodoviária, uma equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando percebeu veículos parados e decidiu realizar a abordagem.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os medicamentos e o dinheiro em espécie.