30 de setembro de 2026
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PMRv apreende 500 ampolas de emagrecedores e R$ 8 mil em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Remédios emagrecedores e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária
Remédios emagrecedores e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 500 ampolas de medicamentos emagrecedores e R$ 8 mil em dinheiro durante uma abordagem na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, nesta quarta-feira, 30. Dois homens e uma mulher foram detidos.

Segundo o tenente Costa, da Polícia Militar Rodoviária, uma equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando percebeu veículos parados e decidiu realizar a abordagem.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os medicamentos e o dinheiro em espécie.

“Em busca veicular, foram identificadas aproximadamente 500 ampolas de medicamento emagrecedor e R$ 8 mil em espécie”, afirmou o tenente.

Ainda de acordo com Costa, os três envolvidos relataram que haviam saído de Mato Grosso do Sul e seguiam para o Estado de São Paulo.

Questionados sobre a finalidade dos medicamentos, eles não deram explicações aos policiais.

Polícia Federal vai investigar procedência

Os medicamentos foram apreendidos, e os três envolvidos seriam encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Ribeirão Preto.

A investigação deverá esclarecer a origem e a possível destinação das ampolas, além de verificar se os produtos possuem documentação e procedência regulares.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as marcas dos medicamentos nem sobre a situação dos envolvidos após o encaminhamento à Polícia Federal.

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