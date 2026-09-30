A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 500 ampolas de medicamentos emagrecedores e R$ 8 mil em dinheiro durante uma abordagem na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca, nesta quarta-feira, 30. Dois homens e uma mulher foram detidos.
Segundo o tenente Costa, da Polícia Militar Rodoviária, uma equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando percebeu veículos parados e decidiu realizar a abordagem.
Durante a vistoria, os policiais encontraram os medicamentos e o dinheiro em espécie.
“Em busca veicular, foram identificadas aproximadamente 500 ampolas de medicamento emagrecedor e R$ 8 mil em espécie”, afirmou o tenente.
Ainda de acordo com Costa, os três envolvidos relataram que haviam saído de Mato Grosso do Sul e seguiam para o Estado de São Paulo.
Questionados sobre a finalidade dos medicamentos, eles não deram explicações aos policiais.
Polícia Federal vai investigar procedência
Os medicamentos foram apreendidos, e os três envolvidos seriam encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Ribeirão Preto.
A investigação deverá esclarecer a origem e a possível destinação das ampolas, além de verificar se os produtos possuem documentação e procedência regulares.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as marcas dos medicamentos nem sobre a situação dos envolvidos após o encaminhamento à Polícia Federal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.