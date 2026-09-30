A Polícia Civil esclareceu dois roubos a farmácias de uma mesma rede em Franca e identificou parte dos envolvidos nos crimes. As investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apontam uma ex-funcionária da empresa como responsável por indicar os estabelecimentos e arregimentar os suspeitos.

Os dois roubos aconteceram em agosto, sendo um deles em uma farmácia na Vila São Sebastião e o outro em uma unidade localizada na região central da cidade. Segundo a investigação, os criminosos levaram dinheiro e canetas emagrecedoras nos dois casos.

Um jovem de 18 anos foi identificado, ouvido e indiciado pela Polícia Civil. Durante o depoimento, ele confessou participação em um dos roubos e deu detalhes sobre a preparação e a execução do crime.