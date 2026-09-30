30 de setembro de 2026
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PAULISTA

Franca e Mogi reeditam final; confira as datas da decisão 2026

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Wilian Oliveira
Jogadores do Franca na apresentação antes da partida contra o Paulistano nesta terça-feira: vaga na final
Jogadores do Franca na apresentação antes da partida contra o Paulistano nesta terça-feira: vaga na final

Franca Basquete e Mogi das Cruzes voltarão a disputar o título do Campeonato Paulista. Os dois clubes reeditarão a final da temporada passada, quando a equipe francana conquistou o troféu ao varrer o adversário, vencendo os três jogos da série melhor de cinco. Desta vez, a decisão terá um ingrediente a mais: a presença de Georginho e Lucas Dias, dois dos principais jogadores do Franca nos últimos anos, no elenco do adversário.

Contratados pelo Mogi para esta temporada, os dois atletas tiveram trajetórias importantes com a camisa francana. O ala-armador Georginho vem se destacando nas partidas do Campeonato Paulista, enquanto o ala-pivô Lucas Dias ainda não entrou em quadra na competição por estar em recuperação de uma cirurgia no joelho.

O Franca chega à decisão em busca do tricampeonato consecutivo e do 18º título estadual. Em 2024, a equipe conquistou o Paulista diante do São José. No ano passado, superou o próprio Mogi por 3 a 0.

O adversário soma dois títulos paulistas em sua história. O mais recente foi conquistado em 2016, diante do Bauru.

Franca terá vantagem do mando de quadra

Com a melhor campanha, o time comandado por Helinho Garcia terá a vantagem de disputar até três partidas da decisão no ginásio Pedrocão, em Franca.

A série será disputada em melhor de cinco jogos, e o primeiro clube a conquistar três vitórias ficará com o título.

O confronto de abertura está marcado para 7 de outubro, às 20h, no Pedrocão.

Na sequência, Franca e Mogi se enfrentarão duas vezes no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, nos dias 10 e 12 de outubro.

Se nenhuma das equipes conquistar três vitórias nos primeiros confrontos, a decisão retornará ao Pedrocão para os jogos dos dias 15 e 16.

Datas da final

  • Jogo 1: Franca x Mogi – 07/10, quarta-feira, às 20h, no Pedrocão
  • Jogo 2: Mogi x Franca – 10/10, sábado, às 19h, no Hugo Ramos
  • Jogo 3: Mogi x Franca – 12/10, segunda-feira, às 16h, no Hugo Ramos
  • Jogo 4 (se necessário): Franca x Mogi – 15/10, quinta-feira, às 20h, no Pedrocão
  • Jogo 5 (se necessário): Franca x Mogi – 16/10, sexta-feira, às 20h, no Pedrocão

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