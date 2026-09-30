Franca Basquete e Mogi das Cruzes voltarão a disputar o título do Campeonato Paulista. Os dois clubes reeditarão a final da temporada passada, quando a equipe francana conquistou o troféu ao varrer o adversário, vencendo os três jogos da série melhor de cinco. Desta vez, a decisão terá um ingrediente a mais: a presença de Georginho e Lucas Dias, dois dos principais jogadores do Franca nos últimos anos, no elenco do adversário.

Contratados pelo Mogi para esta temporada, os dois atletas tiveram trajetórias importantes com a camisa francana. O ala-armador Georginho vem se destacando nas partidas do Campeonato Paulista, enquanto o ala-pivô Lucas Dias ainda não entrou em quadra na competição por estar em recuperação de uma cirurgia no joelho.

O Franca chega à decisão em busca do tricampeonato consecutivo e do 18º título estadual. Em 2024, a equipe conquistou o Paulista diante do São José. No ano passado, superou o próprio Mogi por 3 a 0.