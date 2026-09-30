30 de setembro de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Pai e filho batem em homem com foice e barra de ferro; VEJA

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Câmera de segurança registra ataque em Guará; assista abaixo
Câmera de segurança registra ataque em Guará; assista abaixo

Um homem de 49 anos foi preso após atacar outro homem, de 32 anos, com golpes de foice e barra de ferro, em Guará, a 65 km de Franca, na tarde dessa terça-feira, 29. O ataque aconteceu após uma discussão envolvendo a vítima, o suspeito e o filho dele.

De acordo com a Polícia Militar, a briga aconteceu por volta das 16h. Durante a discussão, o suspeito e o filho partiram para cima da vítima utilizando uma barra de ferro e uma foice.

A vítima foi levada à Santa Casa de Guará, onde recebeu atendimento após sofrer ferimentos nas costas e na perna. Posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde permanece em observação.

Suspeito foi localizado em hospital

O suspeito foi encontrado em um hospital de São Joaquim da Barra, com uma lesão na mão direita, que teria sido provocada durante a briga.

Após receber atendimento médico, ele foi levado à Delegacia de Polícia de Guará, onde foi preso em flagrante.

A motivação das agressões e as circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil.

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