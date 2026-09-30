Duas pessoas ficaram feridas após a motocicleta em que estavam ser atingida por uma Saveiro na tarde desta terça-feira, 29, na rotatória da avenida Ministro Rui Barbosa, na Chácara São Paulo, zona Oeste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o acidente.
As imagens mostram o momento em que o motorista da Saveiro passa pela sinalização de parada obrigatória e atinge a moto, que seguia pelo cruzamento.
Com a força da batida, o motociclista, de 27 anos, e a passageira, de 33, foram arremessados ao chão.
O homem sofreu uma fratura exposta no tornozelo e escoriações no tórax. A mulher teve suspeita de fratura na clavícula e também sofreu escoriações pelo corpo.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamdo e prestou atendimento às vítimas. As duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Franca.
A rotatória é conhecida por registrar acidentes com frequência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.