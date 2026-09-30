30 de setembro de 2026
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ZONA OESTE

Câmera flagra batida entre Saveiro e moto; dois ficam feridos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente aconteceu em rotatória na zona oeste de Franca
Acidente aconteceu em rotatória na zona oeste de Franca

Duas pessoas ficaram feridas após a motocicleta em que estavam ser atingida por uma Saveiro na tarde desta terça-feira, 29, na rotatória da avenida Ministro Rui Barbosa, na Chácara São Paulo, zona Oeste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

As imagens mostram o momento em que o motorista da Saveiro passa pela sinalização de parada obrigatória e atinge a moto, que seguia pelo cruzamento.

Com a força da batida, o motociclista, de 27 anos, e a passageira, de 33, foram arremessados ao chão.

O homem sofreu uma fratura exposta no tornozelo e escoriações no tórax. A mulher teve suspeita de fratura na clavícula e também sofreu escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamdo e prestou atendimento às vítimas. As duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Franca.

A rotatória é conhecida por registrar acidentes com frequência.

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