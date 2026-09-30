Uma motociclista de 26 anos ficou ferida depois de ser atingida por um carro na tarde desta terça-feira, 29, na avenida Frei Germano, na Estação em Franca. O acidente aconteceu em uma rotatória na região da Estação.
Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela via preferencial quando foi atingida pelo carro. Antes da colisão, a motorista do carro não respeitou o sinal de parada obrigatória.
Após ser atingida, a jovem perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto. Na queda, ela bateu a cabeça e sofreu um corte.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para atender a ocorrência. A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e depois foi levada ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz".
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