30 de setembro de 2026
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FUGA APÓS FURTO

Homem é detido por furto em casa, se corta e acaba liberado

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Delegacia de Ituverava
Delegacia de Ituverava

Um homem suspeito de furtar uma residência foi detido na noite desta terça-feira, 29, na rua Afonso Martins, em Ituverava, a cerca de 70 km de Franca. Ele teria sido surpreendido por um morador dentro do imóvel e, durante a tentativa de fuga, pulou muros de outras residências.

De acordo com as informações da ocorrência, o homem foi contido por populares após ser localizado durante a fuga. Ele sofreu um corte na perna ao passar por uma cerca de concertina.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências para localizar os objetos que teriam sido levados da residência. Entre os itens furtados, estava um patinete elétrico avaliado em aproximadamente R$ 1 mil. Os objetos, porém, não foram encontrados.

Homem foi levado para atendimento médico

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi encaminhado à Santa Casa de Ituverava para avaliação médica.

Após receber atendimento, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Prisão em flagrante não foi ratificada

Na delegacia, foi elaborado um Boletim de Ocorrência de Polícia Civil por furto qualificado. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e responderá ao processo em liberdade. Os objetos apontados como furtados não haviam sido recuperados até o registro da ocorrência.

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