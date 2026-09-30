Um homem suspeito de furtar uma residência foi detido na noite desta terça-feira, 29, na rua Afonso Martins, em Ituverava, a cerca de 70 km de Franca. Ele teria sido surpreendido por um morador dentro do imóvel e, durante a tentativa de fuga, pulou muros de outras residências.
De acordo com as informações da ocorrência, o homem foi contido por populares após ser localizado durante a fuga. Ele sofreu um corte na perna ao passar por uma cerca de concertina.
A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências para localizar os objetos que teriam sido levados da residência. Entre os itens furtados, estava um patinete elétrico avaliado em aproximadamente R$ 1 mil. Os objetos, porém, não foram encontrados.
Homem foi levado para atendimento médico
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi encaminhado à Santa Casa de Ituverava para avaliação médica.
Após receber atendimento, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Prisão em flagrante não foi ratificada
Na delegacia, foi elaborado um Boletim de Ocorrência de Polícia Civil por furto qualificado. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado e responderá ao processo em liberdade. Os objetos apontados como furtados não haviam sido recuperados até o registro da ocorrência.
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