Um homem suspeito de furtar uma residência foi detido na noite desta terça-feira, 29, na rua Afonso Martins, em Ituverava, a cerca de 70 km de Franca. Ele teria sido surpreendido por um morador dentro do imóvel e, durante a tentativa de fuga, pulou muros de outras residências.

De acordo com as informações da ocorrência, o homem foi contido por populares após ser localizado durante a fuga. Ele sofreu um corte na perna ao passar por uma cerca de concertina.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências para localizar os objetos que teriam sido levados da residência. Entre os itens furtados, estava um patinete elétrico avaliado em aproximadamente R$ 1 mil. Os objetos, porém, não foram encontrados.

Homem foi levado para atendimento médico