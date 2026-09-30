30 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Carro com mulher e adolescente capota após batida no Vera Cruz

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência; carro ficou capotado no meio da via
Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência; carro ficou capotado no meio da via

Um carro com duas pessoas capotou após bater em outros dois veículos na Avenida João Gonçalves, no Jardim Vera Cruz I, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 30.

De acordo com Subtenente Joab Silva, do Corpo de Bombeiros, a motorista do VW Voyage seguia em direção ao Jardim Luiza quando perdeu o controle, bateu no retrovisor de um GM Ônix e na traseira de um VW Fox, que estavam estacionados. Na sequência, o automóvel capotou.

O veículo era ocupado por uma mulher e a filha adolescente. Apesar do susto, elas sofreram apenas ferimentos leves.

“As duas vítimas, uma mãe e a filha, felizmente não sofreram ferimentos graves e saíram do veículo logo após o capotamento”, disse o subtenente.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas a uma unidade de saúde do município.

Durante o atendimento, o trecho da avenida foi interditado pela Policia Militar, mas já foi liberado após o carro ter sido desvirado.

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