Um carro com duas pessoas capotou após bater em outros dois veículos na Avenida João Gonçalves, no Jardim Vera Cruz I, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 30.

De acordo com Subtenente Joab Silva, do Corpo de Bombeiros, a motorista do VW Voyage seguia em direção ao Jardim Luiza quando perdeu o controle, bateu no retrovisor de um GM Ônix e na traseira de um VW Fox, que estavam estacionados. Na sequência, o automóvel capotou.

O veículo era ocupado por uma mulher e a filha adolescente. Apesar do susto, elas sofreram apenas ferimentos leves.