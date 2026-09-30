Um carro com duas pessoas capotou após bater em outros dois veículos na Avenida João Gonçalves, no Jardim Vera Cruz I, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 30.
De acordo com Subtenente Joab Silva, do Corpo de Bombeiros, a motorista do VW Voyage seguia em direção ao Jardim Luiza quando perdeu o controle, bateu no retrovisor de um GM Ônix e na traseira de um VW Fox, que estavam estacionados. Na sequência, o automóvel capotou.
O veículo era ocupado por uma mulher e a filha adolescente. Apesar do susto, elas sofreram apenas ferimentos leves.
“As duas vítimas, uma mãe e a filha, felizmente não sofreram ferimentos graves e saíram do veículo logo após o capotamento”, disse o subtenente.
O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas a uma unidade de saúde do município.
Durante o atendimento, o trecho da avenida foi interditado pela Policia Militar, mas já foi liberado após o carro ter sido desvirado.
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