Veja o obituário desta quarta-feira, 30, em Franca:

Nome: Gilberto dos Santos

Idade: 65 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Ivone Correa de Souza

Idade: 85 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h