30 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 30, em Franca:

Nome: Gilberto dos Santos 
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Ivone Correa de Souza 
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eleusa Bisco Guilherme 
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

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