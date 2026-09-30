Veja o obituário desta quarta-feira, 30, em Franca:
Nome: Gilberto dos Santos
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Ivone Correa de Souza
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Eleusa Bisco Guilherme
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.