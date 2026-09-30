A Justiça de Pontal, a 100 km de Franca, determinou nessa terça-feira, 29, que Elizabete Arrabaça seja levada a júri popular pela acusação de matar a própria filha, Nathália Garnica, de 42 anos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em fevereiro de 2025 e a vítima foi envenenada.

Elizabete responde por feminicídio qualificado pelo uso de veneno, meio cruel, dissimulação e recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Ela também é acusada de fraude processual, sob a acusação de ter alterado elementos da cena do crime para interferir nas investigações.

De acordo com a decisão judicial, os crimes estão em concurso material. Com isso, em caso de condenação, as penas poderão ser somadas.