As agências da Caixa Econômica Federal voltam a operar integralmente em Franca a partir desta quarta-feira, 30, após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinar o fim da greve dos bancários. A paralisação, iniciada em 10 de setembro, teve como principal ponto de divergência o reajuste das contribuições e as mudanças nas regras de custeio do Saúde Caixa, plano de saúde dos empregados do banco.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, 29, durante o julgamento do dissídio coletivo. Além de estabelecer as condições para o plano de saúde, o Tribunal determinou reajuste salarial correspondente a 100% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescido de 0,6% de aumento real, com validade de dois anos.

O TST também considerou que a greve não foi abusiva e determinou o retorno imediato dos trabalhadores. Os dias de paralisação não serão descontados dos salários, mas deverão ser compensados em até 180 dias.