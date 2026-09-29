29 de setembro de 2026
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BAIRRO SÃO JOSÉ

Homem é atropelado e sofre ferimento na cabeça perto do teatro

Por Giovanna Attili e Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Lara Santiago/GCN
Vítima caída após atropelamento na avenida Lázaro de Souza Campos, em Franca
Vítima caída após atropelamento na avenida Lázaro de Souza Campos, em Franca

Um homem de 41 anos foi atropelado no final da tarde desta terça-feira, 29, no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a avenida Lázaro de Souza Campos, no bairro São José, em frente ao Ambulatório de Saúde Auditiva, em Franca. Ele sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

O acidente aconteceu quando uma mulher que dirigia um Tiggo fazia o cruzamento da avenida Sete de Setembro, vindo da avenida Lázaro de Souza Campos. Segundo a motorista, o homem teria entrado na frente do veículo de forma repentina.

A mulher afirmou que freou, mas não conseguiu evitar a colisão. Ela acionou o resgate e permaneceu no local para prestar socorro à vítima.

O homem ficou deitado no asfalto, consciente e com sangramento na cabeça. Uma mulher que passava pela via ajudou a estancar o sangramento.

Atendimento

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima teve uma lesão frontal no crânio, sem demais fraturas aparentes.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico.

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