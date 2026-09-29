Um homem de 41 anos foi atropelado no final da tarde desta terça-feira, 29, no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a avenida Lázaro de Souza Campos, no bairro São José, em frente ao Ambulatório de Saúde Auditiva, em Franca. Ele sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

O acidente aconteceu quando uma mulher que dirigia um Tiggo fazia o cruzamento da avenida Sete de Setembro, vindo da avenida Lázaro de Souza Campos. Segundo a motorista, o homem teria entrado na frente do veículo de forma repentina.

A mulher afirmou que freou, mas não conseguiu evitar a colisão. Ela acionou o resgate e permaneceu no local para prestar socorro à vítima.