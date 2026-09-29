Um carro de uma autoescola se envolveu em um acidente de trânsito na tarde dessa segunda-feira, 28, no cruzamento das ruas Major Mendonça e José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o veículo da autoescola aparece saindo da unidade do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) pela rua Major Mendonça. Ao mesmo tempo, um segundo carro, que estava estacionado na rua José Marques Garcia, começou a se movimentar.

Poucos instantes depois, os dois veículos chegaram ao cruzamento e bateram. Com o impacto, os automóveis ficaram danificados.