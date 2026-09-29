29 de setembro de 2026
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Carro de autoescola se envolve em batida após sair do Detran

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carros batem em cruzamento semaforizado no bairro Cidade Nova, em Franca
Carros batem em cruzamento semaforizado no bairro Cidade Nova, em Franca

Um carro de uma autoescola se envolveu em um acidente de trânsito na tarde dessa segunda-feira, 28, no cruzamento das ruas Major Mendonça e José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, o veículo da autoescola aparece saindo da unidade do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) pela rua Major Mendonça. Ao mesmo tempo, um segundo carro, que estava estacionado na rua José Marques Garcia, começou a se movimentar.

Poucos instantes depois, os dois veículos chegaram ao cruzamento e bateram. Com o impacto, os automóveis ficaram danificados.

Apesar da batida, não há informações sobre pessoas feridas.

Sinalização

O cruzamento conta com um semáforo. A gravação mostra o momento da colisão, mas não permite afirmar qual dos motoristas teria avançado no sinal vermelho.

As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas para determinar a responsabilidade pela colisão.

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