Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira, 29, após o Fiat Pálio que dirigia ser atingido por uma Fiat Toro no trevo do Paiolzinho, na rodovia Presidente Tancredo Neves, em Franca.
A vítima teria atravessado o retorno quando foi atingida pela Toro, que seguia pela preferencial da rodovia, no sentido Franca a Claraval (MG).
Com o impacto, o motorista do Pálio morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu e constatou o óbito. O motorista da Toro ficou com a perna ferida.
Trânsito lento
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. O trânsito na rodovia está lento.
O trevo do Paiolzinho é conhecido pelo registro de vários acidentes.
Texto em atualização.
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