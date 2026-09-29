Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira, 29, após o Fiat Pálio que dirigia ser atingido por uma Fiat Toro no trevo do Paiolzinho, na rodovia Presidente Tancredo Neves, em Franca.

A vítima teria atravessado o retorno quando foi atingida pela Toro, que seguia pela preferencial da rodovia, no sentido Franca a Claraval (MG).

Com o impacto, o motorista do Pálio morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu e constatou o óbito. O motorista da Toro ficou com a perna ferida.

Trânsito lento