29 de setembro de 2026
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FATALIDADE EM FRANCA

Motorista morre em batida contra Fiat Toro no trevo do Paiolzinho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampo/Franca
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Henrique Borges
Fiat Palio dirigido pela vítima fatal no momento da batida; Samu durante o atendimento da ocorrência
Fiat Palio dirigido pela vítima fatal no momento da batida; Samu durante o atendimento da ocorrência

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta terça-feira, 29, após o Fiat Pálio que dirigia ser atingido por uma Fiat Toro no trevo do Paiolzinho, na rodovia Presidente Tancredo Neves, em Franca.

A vítima teria atravessado o retorno quando foi atingida pela Toro, que seguia pela preferencial da rodovia, no sentido Franca a Claraval (MG).

Com o impacto, o motorista do Pálio morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu e constatou o óbito. O motorista da Toro ficou com a perna ferida. 

Trânsito lento

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. O trânsito na rodovia está lento.

O trevo do Paiolzinho é conhecido pelo registro de vários acidentes.

Texto em atualização.

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