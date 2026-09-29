Um adolescente de 16 anos foi internado provisoriamente após ser investigado por ameaças contra autoridades, crianças de uma creche e por extorsão, em São Joaquim da Barra, a 60 km de Franca. A informação foi divulgada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) nesta segunda-feira, 28.

Ameaças e extorsão

Segundo o MPSP, o adolescente teria enviado mensagens eletrônicas entre junho e setembro deste ano. Entre os alvos estavam o prefeito Wagner José Schmidt (MDB), um vereador, um delegado de polícia aposentado e uma creche mantida por uma organização da sociedade civil.

Em junho, de acordo com a Promotoria, o adolescente teria enviado mensagens com ameaças de morte, tortura e violência sexual contra o prefeito e familiares dele. Também teria mencionado a possibilidade de utilizar explosivos e realizar ataques a tiros.