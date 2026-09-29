29 de setembro de 2026
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CASA CAIU!

Homem é preso com 300 kg de maconha em carro em Orlândia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Abordagem seguida de prisão de motorista de carro com cerca de 300 kg de maconha em Orlândia
Abordagem seguida de prisão de motorista de carro com cerca de 300 kg de maconha em Orlândia

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após a Polícia Militar apreender cerca de 300 quilos de maconha em um carro na manhã desta terça-feira, 29, em Orlândia. A droga estava em um Volkswagen Gol vermelho, abordado no Anel Viário David Alves.

A ocorrência começou após uma denúncia pelo telefone 190 informar que o veículo estaria circulando entre Viradouro (SP) e Morro Agudo (SP).

Segundo a Polícia Militar, as equipes passaram a acompanhar o carro. O motorista seguiu pela rodovia Altino Arantes, acessou a rodovia Anhanguera e, posteriormente, entrou em Orlândia.

Droga estava no veículo

O Gol foi abordado no Anel Viário David Alves. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes no veículo.

A estimativa inicial é de aproximadamente 300 quilos de maconha. A droga deverá passar por pesagem oficial.

O motorista, identificado pelas iniciais L.D.P.R., estava sozinho no carro e foi preso em flagrante.

Suspeito teria citado Paraguai

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem teria relatado aos policiais que buscou a droga no Paraguai e faria o transporte do entorpecente até Orlândia.

A informação será apurada pela Polícia Civil.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Orlândia. Os demais procedimentos legais serão realizados pela autoridade policial.

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