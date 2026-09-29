Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após a Polícia Militar apreender cerca de 300 quilos de maconha em um carro na manhã desta terça-feira, 29, em Orlândia. A droga estava em um Volkswagen Gol vermelho, abordado no Anel Viário David Alves.
A ocorrência começou após uma denúncia pelo telefone 190 informar que o veículo estaria circulando entre Viradouro (SP) e Morro Agudo (SP).
Segundo a Polícia Militar, as equipes passaram a acompanhar o carro. O motorista seguiu pela rodovia Altino Arantes, acessou a rodovia Anhanguera e, posteriormente, entrou em Orlândia.
Droga estava no veículo
O Gol foi abordado no Anel Viário David Alves. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes no veículo.
A estimativa inicial é de aproximadamente 300 quilos de maconha. A droga deverá passar por pesagem oficial.
O motorista, identificado pelas iniciais L.D.P.R., estava sozinho no carro e foi preso em flagrante.
Suspeito teria citado Paraguai
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem teria relatado aos policiais que buscou a droga no Paraguai e faria o transporte do entorpecente até Orlândia.
A informação será apurada pela Polícia Civil.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Orlândia. Os demais procedimentos legais serão realizados pela autoridade policial.
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