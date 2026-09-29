Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após a Polícia Militar apreender cerca de 300 quilos de maconha em um carro na manhã desta terça-feira, 29, em Orlândia. A droga estava em um Volkswagen Gol vermelho, abordado no Anel Viário David Alves.

A ocorrência começou após uma denúncia pelo telefone 190 informar que o veículo estaria circulando entre Viradouro (SP) e Morro Agudo (SP).

Segundo a Polícia Militar, as equipes passaram a acompanhar o carro. O motorista seguiu pela rodovia Altino Arantes, acessou a rodovia Anhanguera e, posteriormente, entrou em Orlândia.

Droga estava no veículo