Dois acidentes registrados em sequência na tarde desta terça-feira, 29, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, deixaram um motociclista e uma mulher feridos. As colisões ocorreram no trecho entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o viaduto do Parque Vicente Leporace, onde o trânsito está lento devido às obras de reforma da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o primeiro acidente envolveu uma motocicleta Honda Titan e um Volkswagen Gol. A moto colidiu na traseira do carro, causando danos na parte dianteira da motocicleta e na traseira do veículo, além de estilhaçar os vidros.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital São Joaquim/Unimed. O motorista do Gol não sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local.

Segunda acidente envolveu três veículos