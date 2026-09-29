Dois acidentes registrados em sequência na tarde desta terça-feira, 29, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, deixaram um motociclista e uma mulher feridos. As colisões ocorreram no trecho entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o viaduto do Parque Vicente Leporace, onde o trânsito está lento devido às obras de reforma da rodovia.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o primeiro acidente envolveu uma motocicleta Honda Titan e um Volkswagen Gol. A moto colidiu na traseira do carro, causando danos na parte dianteira da motocicleta e na traseira do veículo, além de estilhaçar os vidros.
O motociclista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital São Joaquim/Unimed. O motorista do Gol não sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local.
Segunda acidente envolveu três veículos
A cerca de 50 metros do primeiro acidente, na mesma pista, um Fiat Argo de uma seguradora bateu na traseira de um Fiat Palio, que acabou atingindo outro veículo à frente. O terceiro automóvel deixou o local antes de ser identificado.
O motorista do Argo não se feriu. No Palio estavam três pessoas. Uma mulher passou mal e foi socorrida para a Santa Casa, onde seria submetida a uma avaliação médica.
A Polícia Militar Rodoviária atendeu às duas ocorrências. Ambulâncias da Unimed e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também realizaram os atendimentos no local.
O trecho segue com trânsito lento devido às obras de reforma da rodovia.
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