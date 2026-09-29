29 de setembro de 2026
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NA PORTINARI

Dois acidentes envolvem cinco veículos entre Guanabara e Leporace

Por N. Fradique | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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N. Fradique/GCN
Fiat Palio danificado após acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Fiat Palio danificado após acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Dois acidentes registrados em sequência na tarde desta terça-feira, 29, na rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, deixaram um motociclista e uma mulher feridos. As colisões ocorreram no trecho entre o pontilhão do Jardim Guanabara e o viaduto do Parque Vicente Leporace, onde o trânsito está lento devido às obras de reforma da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o primeiro acidente envolveu uma motocicleta Honda Titan e um Volkswagen Gol. A moto colidiu na traseira do carro, causando danos na parte dianteira da motocicleta e na traseira do veículo, além de estilhaçar os vidros.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital São Joaquim/Unimed. O motorista do Gol não sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local.

Segunda acidente envolveu três veículos

A cerca de 50 metros do primeiro acidente, na mesma pista, um Fiat Argo de uma seguradora bateu na traseira de um Fiat Palio, que acabou atingindo outro veículo à frente. O terceiro automóvel deixou o local antes de ser identificado.

O motorista do Argo não se feriu. No Palio estavam três pessoas. Uma mulher passou mal e foi socorrida para a Santa Casa, onde seria submetida a uma avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu às duas ocorrências. Ambulâncias da Unimed e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também realizaram os atendimentos no local.

O trecho segue com trânsito lento devido às obras de reforma da rodovia.

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