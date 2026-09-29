A cinco dias do primeiro turno, uma lei complementar aprovada em 2022 busca conter o derrame de santinhos e outros materiais de campanha nas proximidades dos locais de votação.

Em Franca, a legislação municipal prevê multa de 100 UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) para candidatos ou partidos políticos responsáveis por sujar ruas, calçadas e outros logradouros públicos com propaganda eleitoral. Em 2026, cada UFMF vale R$ 87,20, o que faz a penalidade chegar a R$ 8.720.

O tema foi discutido na sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 29.