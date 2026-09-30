Os usuários dos cartões MoV Comum, Escolar e Subsidiado, em Franca, já podem comprar créditos para o transporte coletivo diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Cittamobi. A novidade permite realizar o pagamento via Pix, sem a necessidade de procurar um ponto físico de venda.
Após a confirmação do pagamento, os créditos ficam disponíveis para serem carregados nos validadores dos ônibus em até 30 minutos.
O Cittamobi já é utilizado pelos passageiros de Franca para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus e planejar os deslocamentos pela cidade. Agora, o aplicativo também oferece a opção de recarga dos cartões MoV.
Como fazer a recarga pelo aplicativo?
Para utilizar o serviço, o passageiro deve abrir o Cittamobi e acessar a opção “Recarga”, disponível na tela inicial.
Em seguida, é necessário selecionar o cartão MoV Franca previamente cadastrado, escolher o valor dos créditos e indicar o Pix como forma de pagamento.
Depois de concluir a transação, basta aguardar a confirmação. Os créditos poderão ser carregados no cartão por meio dos validadores instalados nos ônibus em até 30 minutos.
O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.
Passo a passo para recarregar o MoV
1. Abra o aplicativo Cittamobi;
2. Acesse a opção “Recarga”;
3. Selecione o cartão MoV Franca cadastrado;
4. Escolha o valor dos créditos;
5. Selecione Pix e conclua o pagamento;
6. Após a confirmação, aguarde até 30 minutos para carregar os créditos no validador do ônibus.
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