30 de setembro de 2026
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FACILIDADE

Cartão MoV de Franca agora pode ser recarregado pelo celular

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Passageiros de Franca já podem recarregar o cartão MoV pelo Cittamobi e pagar os créditos via Pix
Passageiros de Franca já podem recarregar o cartão MoV pelo Cittamobi e pagar os créditos via Pix

Os usuários dos cartões MoV Comum, Escolar e Subsidiado, em Franca, já podem comprar créditos para o transporte coletivo diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Cittamobi. A novidade permite realizar o pagamento via Pix, sem a necessidade de procurar um ponto físico de venda.

Após a confirmação do pagamento, os créditos ficam disponíveis para serem carregados nos validadores dos ônibus em até 30 minutos.

O Cittamobi já é utilizado pelos passageiros de Franca para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus e planejar os deslocamentos pela cidade. Agora, o aplicativo também oferece a opção de recarga dos cartões MoV.

Como fazer a recarga pelo aplicativo?

Para utilizar o serviço, o passageiro deve abrir o Cittamobi e acessar a opção “Recarga”, disponível na tela inicial.

Em seguida, é necessário selecionar o cartão MoV Franca previamente cadastrado, escolher o valor dos créditos e indicar o Pix como forma de pagamento.

Depois de concluir a transação, basta aguardar a confirmação. Os créditos poderão ser carregados no cartão por meio dos validadores instalados nos ônibus em até 30 minutos.

O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

Passo a passo para recarregar o MoV

1. Abra o aplicativo Cittamobi;
2. Acesse a opção “Recarga”;
3. Selecione o cartão MoV Franca cadastrado;
4. Escolha o valor dos créditos;
5. Selecione Pix e conclua o pagamento;
6. Após a confirmação, aguarde até 30 minutos para carregar os créditos no validador do ônibus.

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