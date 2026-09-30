Os usuários dos cartões MoV Comum, Escolar e Subsidiado, em Franca, já podem comprar créditos para o transporte coletivo diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Cittamobi. A novidade permite realizar o pagamento via Pix, sem a necessidade de procurar um ponto físico de venda.

Após a confirmação do pagamento, os créditos ficam disponíveis para serem carregados nos validadores dos ônibus em até 30 minutos.

O Cittamobi já é utilizado pelos passageiros de Franca para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus e planejar os deslocamentos pela cidade. Agora, o aplicativo também oferece a opção de recarga dos cartões MoV.

Como fazer a recarga pelo aplicativo?