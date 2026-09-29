29 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATENÇÃO!

Ônibus terão tarifa gratuita em Franca no dia das eleições

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 10 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/MoV Franca
Ônibus no Terminal Central 'Ayrton Senna', em Franca
Ônibus no Terminal Central 'Ayrton Senna', em Franca

Os ônibus da MoV Franca vão operar gratuitamente em Franca no domingo, 4, dia das eleições, com horários de dias úteis das 8h às 17h. Nos demais períodos, o transporte coletivo seguirá a programação normal de domingo.

A gratuidade será válida durante todo o dia. Segundo a operadora, a entrada dos passageiros será feita pela porta dianteira.

Horários diferenciados

Do início da operação até as 8h, e das 17h até o encerramento do serviço, os ônibus circularão conforme os horários previstos para domingos.

A medida atende à determinação do Juízo Eleitoral, à Resolução nº 23.571/2026 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao Decreto Municipal nº 12.295, que garantem a gratuidade no transporte coletivo urbano durante o período eleitoral.

A iniciativa tem como objetivo assegurar o deslocamento dos eleitores e o pleno exercício do direito ao voto.

Os horários das linhas que atendem o município podem ser consultados no site da MoV Franca ou pelo aplicativo Cittamobi.

Confira as linhas e horários

Durante o período de 8h às 17h, as linhas terão os seguintes horários:

101.1 – Jardim Tropical
Bairro → Centro: 7h50, 8h35, 9h05, 9h45, 10h25, 10h55, 11h35, 12h10, 12h59, 13h25, 14h10, 14h45, 15h30, 16h, 16h45 e 17h30.
Centro → Bairro: 7h20, 8h05, 8h30, 9h15, 9h50, 10h25, 11h, 11h35, 12h20, 12h55, 13h40, 14h10, 14h55, 15h25, 16h10, 16h45, 17h30.

101.3 – Jardim Tropical / Meireles
Bairro → Centro: 7h15.

101.5 – Jardim Tropical / Meireles
Centro → Bairro: 18h15.

102.1 – Parque Vicente Leporace
Bairro → Centro: 7h25, 8h10, 8h45, 9h30, 10h05, 10h50, 11h25, 12h10, 12h50, 13h30, 14h15, 14h55, 15h40, 16h15, 17h10 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h25, 7h59, 8h50, 9h25, 10h10, 10h45, 11h30, 12h05, 12h50, 13h30, 14h10, 14h55, 15h35, 16h25, 17h05, 17h50 e 18h20.

103.1 – Jardim Portinari
Bairro → Centro: 7h25, 8h25, 9h30, 10h40, 11h50, 13h10, 14h20, 15h25, 16h30 e 17h30.
Centro → Bairro: 7h59, 9h, 10h10, 11h15, 12h30, 13h40, 15h, 16h e 17h.

103.2 – Jardim Portinari
Centro → Bairro: 18h10.

104.1 – Jardim Vera Cruz
Bairro → Centro: 6h55, 7h59, 8h50, 9h25, 10h10, 10h35, 11h25, 11h50, 12h40, 13h10, 13h55, 14h25, 15h10, 15h45, 16h25, 17h e 17h40.
Centro → Bairro: 7h30, 8h15, 8h45, 9h30, 10h, 10h50, 11h10, 12h05, 12h30, 13h15, 13h50, 14h35, 15h05, 15h50, 16h20, 17h05, 17h35 e 18h15.

105.1 – Jardim Paineiras / Luiza 2
Bairro → Centro: 7h15, 7h58, 8h20, 8h50, 9h55, 10h25, 11h30, 12h, 12h59, 13h35, 14h35, 15h10, 16h15, 16h45 e 17h20.
Centro → Bairro: 7h15, 7h59, 9h10, 9h40, 10h45, 11h15, 12h20, 12h50, 13h55, 14h25, 15h25, 16h e 16h35.

105.3 – Jardim Paineiras / Luiza 2
Centro → Bairro: 17h05.

106.1 – Vida Nova / Luiza 2
Bairro → Centro: 7h10, 7h45, 8h05, 8h40, 9h30, 10h10, 10h55, 11h35, 12h30, 13h05, 14h, 14h35, 15h30, 16h10, 17h05, 17h40 e 18h.
Centro → Bairro: 7h10, 7h25, 8h, 8h50, 9h30, 10h15, 10h55, 11h45, 12h20, 13h20, 13h50, 14h50, 15h20, 16h15, 16h50, 17h10 e 17h50.

112.1 – Zelinda / Esmeralda / Simões
Bairro → Centro: 7h20, 7h45, 7h59, 8h40, 9h, 9h20, 10h, 10h20, 10h40, 11h20, 11h45, 12h, 12h40, 13h05, 13h25, 14h, 14h20, 14h40, 15h10, 15h40, 16h05, 16h30, 16h55, 17h30 e 18h05.
Centro → Bairro: 6h40, 7h15, 7h59, 8h20, 8h40, 9h20, 9h40, 10h, 10h40, 11h, 11h20, 12h05, 12h25, 12h45, 13h20, 13h40, 14h, 14h35, 15h, 15h20, 15h50, 16h15, 16h50, 17h15, 17h40 e 18h15.

120.1 – Residencial Júlio D'Elia
Bairro → Centro: 7h20, 7h55, 8h25, 9h, 9h30, 10h05, 11h10, 12h15, 13h20, 14h25, 15h, 15h30, 16h05, 16h30, 17h05 e 17h35.
Centro → Bairro: 7h35, 8h05, 8h40, 9h10, 9h45, 10h50, 11h55, 13h, 14h05, 14h35, 15h10, 15h45, 16h10, 16h45 e 17h15.

120.2 – Residencial Júlio D'Elia / Q'Oeste
Centro → Bairro: 17h50.

121.1 – Palermo / Liporani / Natal
Bairro → Centro: 7h20, 7h55, 8h20, 9h, 10h05, 11h10, 12h15, 13h20, 14h25, 15h30, 16h, 16h35, 17h05 e 17h40.
Centro → Bairro: 6h55, 7h30, 7h59, 8h35, 9h40, 10h45, 11h50, 12h55, 14h, 15h05, 15h30, 16h10, 16h40, 17h15 e 18h20.

122.1 – Jardim Pulicano
Bairro → Centro: 7h05, 7h40, 8h10, 8h40, 9h10, 9h40, 10h05, 11h10, 12h10, 13h20, 14h20, 15h, 15h25, 16h, 16h35 e 17h10.
Centro → Bairro: 7h40, 8h10, 8h40, 9h10, 9h40, 10h40, 11h40, 12h50, 13h50, 14h20, 14h55, 15h30, 16h, 16h35 e 17h10.

123.1 – Dermínio / Bom Sucesso
Bairro → Centro: 7h40, 8h15, 8h45, 9h20, 9h55, 10h30, 11h10, 11h50, 12h30, 13h10, 13h40, 14h20, 14h55, 15h30, 16h10, 16h40, 17h15, 17h35 e 17h55.
Centro → Bairro: 7h, 8h10, 8h45, 9h15, 9h50, 10h30, 11h, 11h40, 12h25, 13h, 13h40, 14h10, 14h55, 15h25, 16h, 16h35, 16h55, 17h15, 17h45 e 18h30.

131.1 – Jardim Cambuí
Bairro → Centro: 7h30, 7h59, 8h35, 9h10, 10h20, 11h40, 12h50, 14h, 15h10, 15h40, 16h30 e 17h.
Centro → Bairro: 7h30, 7h59, 8h40, 9h45, 11h, 12h15, 13h25, 14h35, 15h10, 15h55, 16h20 e 17h15.

132.1 – City Petrópolis
Bairro → Centro: 7h35, 8h10, 8h40, 9h05, 9h35, 10h, 10h25, 11h, 11h25, 11h50, 12h20, 12h55, 13h15, 13h50, 14h25, 14h40, 15h15, 15h45, 16h10, 16h40 e 17h35.
Centro → Bairro: 6h55, 7h25, 8h, 8h25, 8h55, 9h20, 9h45, 10h20, 10h45, 11h10, 11h40, 12h10, 12h30, 13h10, 13h40, 13h55, 14h30, 15h05, 15h20, 15h55, 16h50, 17h30 e 18h10.

133.1 – Parque do Horto
Bairro → Centro: 7h40, 8h15, 9h25, 10h35, 11h45, 12h55, 14h05, 14h35, 15h15, 15h50, 16h15, 16h25 e 17h.
Centro → Bairro: 8h15, 8h50, 10h, 11h10, 12h20, 13h30, 14h, 14h40, 15h15, 15h50, 16h25, 17h e 17h30.

141.1 – Unifran
Bairro → Centro: 7h45, 9h, 9h55, 11h, 12h05, 13h10, 14h20, 15h15, 16h25 e 17h45.
Centro → Bairro: 7h15, 8h35, 9h35, 10h35, 11h40, 12h40, 13h50, 14h55, 16h e 17h10.

141.2 – Unifran / Olivito / Hevia
Bairro → Centro: 7h, 8h, 14h40, 16h, 17h10 e 18h15.
Centro → Bairro: 6h35, 7h40, 16h45 e 17h55.

151.2 – Aeroporto 3 / Atlanta Park
Bairro → Centro: 7h40, 7h50, 8h10, 8h25, 8h40, 9h10, 9h10, 9h30, 10h, 10h30, 10h55, 11h20, 11h55, 12h10, 12h45, 13h15, 13h40, 14h10, 14h35, 15h05, 15h35, 16h20, 16h40, 17h, 17h30, 17h30 e 17h50.
Centro → Bairro: 6h55, 7h10, 7h30, 7h45, 7h59, 8h30, 8h35, 8h50, 9h20, 9h50, 10h15, 10h45, 11h15, 11h30, 12h05, 12h35, 12h55, 13h25, 13h55, 14h20, 14h50, 15h15, 15h35, 15h50, 16h15, 16h45 e 17h05.

151.4 – Aeroporto 3 / Atlanta Park
Centro → Bairro: 18h15.

152.1 – Aeroporto 2
Bairro → Centro: 7h15, 7h40, 7h59, 8h40, 9h, 9h30, 10h20, 10h50, 11h35, 12h15, 12h59, 13h40, 14h25, 15h10, 15h50, 16h10, 16h30, 17h05, 17h20 e 17h55.
Centro → Bairro: 7h, 7h59, 8h20, 8h50, 9h45, 10h10, 11h, 11h35, 12h20, 12h59, 13h45, 14h30, 15h10, 15h35, 15h50, 16h35, 16h50, 17h20, 17h55 e 18h30.

161.1 – Recanto Elimar
Bairro → Centro: 8h10, 9h15, 10h20, 11h25, 12h35, 13h40, 14h45, 15h50, 16h55 e 18h05.
Centro → Bairro: 7h45, 8h50, 9h55, 11h, 12h10, 13h15, 14h20, 15h25, 16h30 e 17h40.

171.1 – Jardim Noemia
Bairro → Centro: 6h40, 7h30, 8h10, 8h45, 9h30, 10h05, 10h45, 11h25, 12h05, 12h40, 13h25, 14h, 14h45, 15h25, 16h15, 16h55 e 17h45.
Centro → Bairro: 6h50, 7h25, 8h10, 8h50, 9h25, 10h10, 10h45, 11h25, 12h05, 12h45, 13h30, 14h05, 14h40, 15h25, 16h10, 17h05, 17h40 e 18h25.

172.1 – Jardim Zanetti / Polo Clube
Bairro → Centro: 7h15, 7h45, 8h05, 8h55, 9h25, 9h50, 10h45, 11h10, 12h25, 12h50, 13h45, 14h10, 14h35, 15h50, 16h15, 16h40, 17h35 e 18h.
Centro → Bairro: 6h55, 7h15, 8h05, 8h40, 9h, 9h50, 10h20, 11h35, 12h, 12h20, 13h20, 13h40, 15h, 15h25, 15h45, 16h45, 17h10, 17h30 e 18h25.

173.1 – Residencial José de Carlos
Bairro → Centro: 7h15, 8h45, 10h10, 11h35, 13h, 14h30, 15h50 e 17h20.
Centro → Bairro: 8h, 9h25, 10h50, 12h15, 13h45, 15h10 e 16h35.

174.1 – Jardim São Luiz
Bairro → Centro: 8h30, 9h50, 11h15, 12h40, 14h05, 15h30 e 16h55.
Centro → Bairro: 9h10, 10h30, 13h20 e 17h35.

174.2 – Jardim São Luiz / Ferriceli
Centro → Bairro: 7h55, 11h55, 14h45 e 16h10.

174.3 – Jardim São Luiz / Palestina
Bairro → Centro: 7h.

181.1 – Jardim Seminário
Bairro → Centro: 7h40, 8h40, 9h45, 10h45, 11h45, 12h55, 14h05, 15h15 e 16h25.
Centro → Bairro: 7h20, 8h20, 9h20, 10h25, 11h25, 12h30, 13h40, 14h50, 16h e 17h10.

191.1 – Jardim Panorama
Bairro → Centro: 7h35, 8h10, 8h50, 9h30, 10h05, 10h50, 11h25, 12h10, 12h45, 13h30, 14h05, 14h50, 15h25, 16h10, 16h45 e 17h35.
Centro → Bairro: 7h05, 7h35, 8h20, 8h55, 9h30, 10h15, 10h50, 11h35, 12h10, 12h55, 13h30, 14h15, 14h50, 15h35, 16h10, 16h55 e 17h25.

192.1 – Jardim Paulistano 1
Bairro → Centro: 7h25, 8h30, 9h35, 10h45, 12h, 13h15, 14h40, 16h05 e 17h25.
Centro → Bairro: 6h55, 7h59, 9h05, 10h15, 11h20, 12h40, 14h, 15h25 e 16h45.

201.1 – Jardim Brasilândia
Bairro → Centro: 7h05, 7h59, 9h05, 10h05, 11h05, 12h10, 13h20, 14h30, 15h40 e 16h50.
Centro → Bairro: 7h35, 8h40, 9h40, 10h40, 11h40, 12h50, 14h, 15h10, 16h20 e 17h30.

202.1 – Jardim do Éden
Bairro → Centro: 8h45, 9h55, 11h05, 13h35, 14h55 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h10, 8h25, 9h35, 10h45, 11h55, 13h10, 14h30, 15h50 e 17h15.

202.2 – Jardim do Éden / Fortuna
Bairro → Centro: 7h25, 12h10 e 16h15.

211.1 – Jardim Imperador
Bairro → Centro: 7h30, 8h40, 9h45, 11h, 12h05, 12h59, 14h, 15h, 16h e 17h.
Centro → Bairro: 7h59, 9h15, 10h25, 11h35, 12h35, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

212.1 – Samel Park
Bairro → Centro: 7h35, 8h40, 9h45, 10h50, 12h, 13h10, 14h15, 15h20, 16h30 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h10, 8h20, 9h25, 10h30, 11h40, 12h50, 13h55, 15h, 16h10 e 17h20.

221.1 – Parque dos Pinhais / Guanabara
Bairro → Centro: 7h45, 9h35, 11h25, 13h15, 15h05 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h20, 9h10, 11h, 12h50, 14h40 e 17h15.

231.1 – Jardim Francano
Bairro → Centro: 8h40, 10h30, 12h20, 14h10, 16h e 16h50.
Centro → Bairro: 8h20, 10h10, 12h, 13h50, 15h40 e 16h30.

232.1 – Franca Shopping / Santa Helena
Bairro → Centro: 7h35, 8h20, 9h05, 9h50, 10h35, 11h20, 12h05, 12h50, 13h35, 14h20, 15h05, 15h50, 16h35 e 17h20.
Centro → Bairro: 8h05, 8h50, 9h35, 10h20, 11h05, 11h50, 12h35, 13h20, 14h05, 14h50, 15h35, 16h20 e 17h05.

Linhas com operação em outros períodos

Além da programação entre 8h e 17h, a tabela fornecida pela MoV Franca apresenta horários específicos para outras linhas e períodos.

101.2 – Jardim Tropical / Meireles / Portinari: bairro às 6h25; centro às 5h55.

104.4 – Jardim Vera Cruz / Leporace: bairro às 4h55.

104.2 – Jardim Vera Cruz / Leporace: bairro às 6h10 e 7h30; centro às 5h40 e 6h55.

105.2 – Jardim Paineiras / Luiza 2: bairro às 5h23.

105.1 – Jardim Paineiras / Luiza 2: bairro às 6h50; centro às 6h10 e 7h35.

106.3 – Vida Nova / Luiza 2: bairro às 5h10.

106.1 – Vida Nova / Luiza 2: bairro às 6h40; centro às 6h e 7h15.

112.1 – Zelinda / Esmeralda / Simões: centro às 7h.

122.3 – Jardim Pulicano / Palermo / Q'Oeste: bairro às 5h20 e 6h30; centro às 6h05 e 7h20.

123.1 – Dermínio / Bom Sucesso: bairro às 6h10 e 7h10; centro às 5h40, 6h40 e 7h40.

132.4 – City Petrópolis / B. Pucci / Cambuí: bairro às 5h15.

132.2 – City Petrópolis / B. Pucci: bairro às 6h50; centro às 6h05.

133.1 – Parque do Horto: bairro às 5h30; centro às 7h40.

151.3 – Aeroporto 3 / Atlanta Park: bairro às 5h20, 6h35 e 7h; centro conforme horários da programação informada.

151.2 – Aeroporto 3 / Atlanta Park: bairro às 6h35 e 7h45; centro às 6h10 e 7h10.

152.1 – Aeroporto 2: bairro às 5h25 e 6h40; centro às 6h10 e 7h25.

161.5 – Recanto Elimar / Unifran: bairro às 4h45.

161.2 – Recanto Elimar: bairro às 7h10; centro às 6h30.

171.1 – Jardim Noemia: bairro às 5h55; centro às 5h30.

172.4 – Jardim Zanetti / São Luiz: bairro às 5h25.

172.2 – Jardim Zanetti / São Luiz: centro às 6h30.

173.1 – Residencial José de Carlos: bairro às 6h50; centro às 6h05.

191.3 – Jardim Panorama / Paulistano 1: bairro às 5h07.

191.2 – Jardim Panorama / Paulistano 1: bairro às 6h35; centro às 5h50 e 7h05.

202.3 – Jardim do Éden / Brasilândia: bairro às 6h10; centro às 6h.

232.2 – Franca Shopping / Francano / Santa Helena: bairro às 7h20; centro às 6h55.

301.1 – Circular 1: centro às 5h45, 7h10, 8h40, 10h, 11h20, 12h40, 14h, 15h20, 16h40, 18h, 19h30, 20h50, 22h15 e 23h25.

302.1: centro às 5h45, 7h10, 8h40, 10h, 11h20, 12h40, 14h, 15h20, 16h40, 18h, 19h30, 20h50, 22h15 e 23h25.

500.1 – Noturno Norte 1: bairro às 19h40, 21h10 e 22h35; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

510.1 – Noturno Norte 2: bairro às 20h, 21h25 e 22h50; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

520.1 – Noturno Leste: bairro às 19h45, 21h15 e 22h40; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

530.1 – Noturno Oeste: bairro às 20h, 21h25 e 22h45; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

540.1 – Noturno Sul 1: bairro às 19h50, 21h05 e 22h35; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

550.1 – Noturno Sul 2: bairro às 19h55, 21h20 e 22h45; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários