Os ônibus da MoV Franca vão operar gratuitamente em Franca no domingo, 4, dia das eleições, com horários de dias úteis das 8h às 17h. Nos demais períodos, o transporte coletivo seguirá a programação normal de domingo.
A gratuidade será válida durante todo o dia. Segundo a operadora, a entrada dos passageiros será feita pela porta dianteira.
Horários diferenciados
Do início da operação até as 8h, e das 17h até o encerramento do serviço, os ônibus circularão conforme os horários previstos para domingos.
A medida atende à determinação do Juízo Eleitoral, à Resolução nº 23.571/2026 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao Decreto Municipal nº 12.295, que garantem a gratuidade no transporte coletivo urbano durante o período eleitoral.
A iniciativa tem como objetivo assegurar o deslocamento dos eleitores e o pleno exercício do direito ao voto.
Os horários das linhas que atendem o município podem ser consultados no site da MoV Franca ou pelo aplicativo Cittamobi.
Confira as linhas e horários
Durante o período de 8h às 17h, as linhas terão os seguintes horários:
101.1 – Jardim Tropical
Bairro → Centro: 7h50, 8h35, 9h05, 9h45, 10h25, 10h55, 11h35, 12h10, 12h59, 13h25, 14h10, 14h45, 15h30, 16h, 16h45 e 17h30.
Centro → Bairro: 7h20, 8h05, 8h30, 9h15, 9h50, 10h25, 11h, 11h35, 12h20, 12h55, 13h40, 14h10, 14h55, 15h25, 16h10, 16h45, 17h30.
101.3 – Jardim Tropical / Meireles
Bairro → Centro: 7h15.
101.5 – Jardim Tropical / Meireles
Centro → Bairro: 18h15.
102.1 – Parque Vicente Leporace
Bairro → Centro: 7h25, 8h10, 8h45, 9h30, 10h05, 10h50, 11h25, 12h10, 12h50, 13h30, 14h15, 14h55, 15h40, 16h15, 17h10 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h25, 7h59, 8h50, 9h25, 10h10, 10h45, 11h30, 12h05, 12h50, 13h30, 14h10, 14h55, 15h35, 16h25, 17h05, 17h50 e 18h20.
103.1 – Jardim Portinari
Bairro → Centro: 7h25, 8h25, 9h30, 10h40, 11h50, 13h10, 14h20, 15h25, 16h30 e 17h30.
Centro → Bairro: 7h59, 9h, 10h10, 11h15, 12h30, 13h40, 15h, 16h e 17h.
103.2 – Jardim Portinari
Centro → Bairro: 18h10.
104.1 – Jardim Vera Cruz
Bairro → Centro: 6h55, 7h59, 8h50, 9h25, 10h10, 10h35, 11h25, 11h50, 12h40, 13h10, 13h55, 14h25, 15h10, 15h45, 16h25, 17h e 17h40.
Centro → Bairro: 7h30, 8h15, 8h45, 9h30, 10h, 10h50, 11h10, 12h05, 12h30, 13h15, 13h50, 14h35, 15h05, 15h50, 16h20, 17h05, 17h35 e 18h15.
105.1 – Jardim Paineiras / Luiza 2
Bairro → Centro: 7h15, 7h58, 8h20, 8h50, 9h55, 10h25, 11h30, 12h, 12h59, 13h35, 14h35, 15h10, 16h15, 16h45 e 17h20.
Centro → Bairro: 7h15, 7h59, 9h10, 9h40, 10h45, 11h15, 12h20, 12h50, 13h55, 14h25, 15h25, 16h e 16h35.
105.3 – Jardim Paineiras / Luiza 2
Centro → Bairro: 17h05.
106.1 – Vida Nova / Luiza 2
Bairro → Centro: 7h10, 7h45, 8h05, 8h40, 9h30, 10h10, 10h55, 11h35, 12h30, 13h05, 14h, 14h35, 15h30, 16h10, 17h05, 17h40 e 18h.
Centro → Bairro: 7h10, 7h25, 8h, 8h50, 9h30, 10h15, 10h55, 11h45, 12h20, 13h20, 13h50, 14h50, 15h20, 16h15, 16h50, 17h10 e 17h50.
112.1 – Zelinda / Esmeralda / Simões
Bairro → Centro: 7h20, 7h45, 7h59, 8h40, 9h, 9h20, 10h, 10h20, 10h40, 11h20, 11h45, 12h, 12h40, 13h05, 13h25, 14h, 14h20, 14h40, 15h10, 15h40, 16h05, 16h30, 16h55, 17h30 e 18h05.
Centro → Bairro: 6h40, 7h15, 7h59, 8h20, 8h40, 9h20, 9h40, 10h, 10h40, 11h, 11h20, 12h05, 12h25, 12h45, 13h20, 13h40, 14h, 14h35, 15h, 15h20, 15h50, 16h15, 16h50, 17h15, 17h40 e 18h15.
120.1 – Residencial Júlio D'Elia
Bairro → Centro: 7h20, 7h55, 8h25, 9h, 9h30, 10h05, 11h10, 12h15, 13h20, 14h25, 15h, 15h30, 16h05, 16h30, 17h05 e 17h35.
Centro → Bairro: 7h35, 8h05, 8h40, 9h10, 9h45, 10h50, 11h55, 13h, 14h05, 14h35, 15h10, 15h45, 16h10, 16h45 e 17h15.
120.2 – Residencial Júlio D'Elia / Q'Oeste
Centro → Bairro: 17h50.
121.1 – Palermo / Liporani / Natal
Bairro → Centro: 7h20, 7h55, 8h20, 9h, 10h05, 11h10, 12h15, 13h20, 14h25, 15h30, 16h, 16h35, 17h05 e 17h40.
Centro → Bairro: 6h55, 7h30, 7h59, 8h35, 9h40, 10h45, 11h50, 12h55, 14h, 15h05, 15h30, 16h10, 16h40, 17h15 e 18h20.
122.1 – Jardim Pulicano
Bairro → Centro: 7h05, 7h40, 8h10, 8h40, 9h10, 9h40, 10h05, 11h10, 12h10, 13h20, 14h20, 15h, 15h25, 16h, 16h35 e 17h10.
Centro → Bairro: 7h40, 8h10, 8h40, 9h10, 9h40, 10h40, 11h40, 12h50, 13h50, 14h20, 14h55, 15h30, 16h, 16h35 e 17h10.
123.1 – Dermínio / Bom Sucesso
Bairro → Centro: 7h40, 8h15, 8h45, 9h20, 9h55, 10h30, 11h10, 11h50, 12h30, 13h10, 13h40, 14h20, 14h55, 15h30, 16h10, 16h40, 17h15, 17h35 e 17h55.
Centro → Bairro: 7h, 8h10, 8h45, 9h15, 9h50, 10h30, 11h, 11h40, 12h25, 13h, 13h40, 14h10, 14h55, 15h25, 16h, 16h35, 16h55, 17h15, 17h45 e 18h30.
131.1 – Jardim Cambuí
Bairro → Centro: 7h30, 7h59, 8h35, 9h10, 10h20, 11h40, 12h50, 14h, 15h10, 15h40, 16h30 e 17h.
Centro → Bairro: 7h30, 7h59, 8h40, 9h45, 11h, 12h15, 13h25, 14h35, 15h10, 15h55, 16h20 e 17h15.
132.1 – City Petrópolis
Bairro → Centro: 7h35, 8h10, 8h40, 9h05, 9h35, 10h, 10h25, 11h, 11h25, 11h50, 12h20, 12h55, 13h15, 13h50, 14h25, 14h40, 15h15, 15h45, 16h10, 16h40 e 17h35.
Centro → Bairro: 6h55, 7h25, 8h, 8h25, 8h55, 9h20, 9h45, 10h20, 10h45, 11h10, 11h40, 12h10, 12h30, 13h10, 13h40, 13h55, 14h30, 15h05, 15h20, 15h55, 16h50, 17h30 e 18h10.
133.1 – Parque do Horto
Bairro → Centro: 7h40, 8h15, 9h25, 10h35, 11h45, 12h55, 14h05, 14h35, 15h15, 15h50, 16h15, 16h25 e 17h.
Centro → Bairro: 8h15, 8h50, 10h, 11h10, 12h20, 13h30, 14h, 14h40, 15h15, 15h50, 16h25, 17h e 17h30.
141.1 – Unifran
Bairro → Centro: 7h45, 9h, 9h55, 11h, 12h05, 13h10, 14h20, 15h15, 16h25 e 17h45.
Centro → Bairro: 7h15, 8h35, 9h35, 10h35, 11h40, 12h40, 13h50, 14h55, 16h e 17h10.
141.2 – Unifran / Olivito / Hevia
Bairro → Centro: 7h, 8h, 14h40, 16h, 17h10 e 18h15.
Centro → Bairro: 6h35, 7h40, 16h45 e 17h55.
151.2 – Aeroporto 3 / Atlanta Park
Bairro → Centro: 7h40, 7h50, 8h10, 8h25, 8h40, 9h10, 9h10, 9h30, 10h, 10h30, 10h55, 11h20, 11h55, 12h10, 12h45, 13h15, 13h40, 14h10, 14h35, 15h05, 15h35, 16h20, 16h40, 17h, 17h30, 17h30 e 17h50.
Centro → Bairro: 6h55, 7h10, 7h30, 7h45, 7h59, 8h30, 8h35, 8h50, 9h20, 9h50, 10h15, 10h45, 11h15, 11h30, 12h05, 12h35, 12h55, 13h25, 13h55, 14h20, 14h50, 15h15, 15h35, 15h50, 16h15, 16h45 e 17h05.
151.4 – Aeroporto 3 / Atlanta Park
Centro → Bairro: 18h15.
152.1 – Aeroporto 2
Bairro → Centro: 7h15, 7h40, 7h59, 8h40, 9h, 9h30, 10h20, 10h50, 11h35, 12h15, 12h59, 13h40, 14h25, 15h10, 15h50, 16h10, 16h30, 17h05, 17h20 e 17h55.
Centro → Bairro: 7h, 7h59, 8h20, 8h50, 9h45, 10h10, 11h, 11h35, 12h20, 12h59, 13h45, 14h30, 15h10, 15h35, 15h50, 16h35, 16h50, 17h20, 17h55 e 18h30.
161.1 – Recanto Elimar
Bairro → Centro: 8h10, 9h15, 10h20, 11h25, 12h35, 13h40, 14h45, 15h50, 16h55 e 18h05.
Centro → Bairro: 7h45, 8h50, 9h55, 11h, 12h10, 13h15, 14h20, 15h25, 16h30 e 17h40.
171.1 – Jardim Noemia
Bairro → Centro: 6h40, 7h30, 8h10, 8h45, 9h30, 10h05, 10h45, 11h25, 12h05, 12h40, 13h25, 14h, 14h45, 15h25, 16h15, 16h55 e 17h45.
Centro → Bairro: 6h50, 7h25, 8h10, 8h50, 9h25, 10h10, 10h45, 11h25, 12h05, 12h45, 13h30, 14h05, 14h40, 15h25, 16h10, 17h05, 17h40 e 18h25.
172.1 – Jardim Zanetti / Polo Clube
Bairro → Centro: 7h15, 7h45, 8h05, 8h55, 9h25, 9h50, 10h45, 11h10, 12h25, 12h50, 13h45, 14h10, 14h35, 15h50, 16h15, 16h40, 17h35 e 18h.
Centro → Bairro: 6h55, 7h15, 8h05, 8h40, 9h, 9h50, 10h20, 11h35, 12h, 12h20, 13h20, 13h40, 15h, 15h25, 15h45, 16h45, 17h10, 17h30 e 18h25.
173.1 – Residencial José de Carlos
Bairro → Centro: 7h15, 8h45, 10h10, 11h35, 13h, 14h30, 15h50 e 17h20.
Centro → Bairro: 8h, 9h25, 10h50, 12h15, 13h45, 15h10 e 16h35.
174.1 – Jardim São Luiz
Bairro → Centro: 8h30, 9h50, 11h15, 12h40, 14h05, 15h30 e 16h55.
Centro → Bairro: 9h10, 10h30, 13h20 e 17h35.
174.2 – Jardim São Luiz / Ferriceli
Centro → Bairro: 7h55, 11h55, 14h45 e 16h10.
174.3 – Jardim São Luiz / Palestina
Bairro → Centro: 7h.
181.1 – Jardim Seminário
Bairro → Centro: 7h40, 8h40, 9h45, 10h45, 11h45, 12h55, 14h05, 15h15 e 16h25.
Centro → Bairro: 7h20, 8h20, 9h20, 10h25, 11h25, 12h30, 13h40, 14h50, 16h e 17h10.
191.1 – Jardim Panorama
Bairro → Centro: 7h35, 8h10, 8h50, 9h30, 10h05, 10h50, 11h25, 12h10, 12h45, 13h30, 14h05, 14h50, 15h25, 16h10, 16h45 e 17h35.
Centro → Bairro: 7h05, 7h35, 8h20, 8h55, 9h30, 10h15, 10h50, 11h35, 12h10, 12h55, 13h30, 14h15, 14h50, 15h35, 16h10, 16h55 e 17h25.
192.1 – Jardim Paulistano 1
Bairro → Centro: 7h25, 8h30, 9h35, 10h45, 12h, 13h15, 14h40, 16h05 e 17h25.
Centro → Bairro: 6h55, 7h59, 9h05, 10h15, 11h20, 12h40, 14h, 15h25 e 16h45.
201.1 – Jardim Brasilândia
Bairro → Centro: 7h05, 7h59, 9h05, 10h05, 11h05, 12h10, 13h20, 14h30, 15h40 e 16h50.
Centro → Bairro: 7h35, 8h40, 9h40, 10h40, 11h40, 12h50, 14h, 15h10, 16h20 e 17h30.
202.1 – Jardim do Éden
Bairro → Centro: 8h45, 9h55, 11h05, 13h35, 14h55 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h10, 8h25, 9h35, 10h45, 11h55, 13h10, 14h30, 15h50 e 17h15.
202.2 – Jardim do Éden / Fortuna
Bairro → Centro: 7h25, 12h10 e 16h15.
211.1 – Jardim Imperador
Bairro → Centro: 7h30, 8h40, 9h45, 11h, 12h05, 12h59, 14h, 15h, 16h e 17h.
Centro → Bairro: 7h59, 9h15, 10h25, 11h35, 12h35, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.
212.1 – Samel Park
Bairro → Centro: 7h35, 8h40, 9h45, 10h50, 12h, 13h10, 14h15, 15h20, 16h30 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h10, 8h20, 9h25, 10h30, 11h40, 12h50, 13h55, 15h, 16h10 e 17h20.
221.1 – Parque dos Pinhais / Guanabara
Bairro → Centro: 7h45, 9h35, 11h25, 13h15, 15h05 e 17h40.
Centro → Bairro: 7h20, 9h10, 11h, 12h50, 14h40 e 17h15.
231.1 – Jardim Francano
Bairro → Centro: 8h40, 10h30, 12h20, 14h10, 16h e 16h50.
Centro → Bairro: 8h20, 10h10, 12h, 13h50, 15h40 e 16h30.
232.1 – Franca Shopping / Santa Helena
Bairro → Centro: 7h35, 8h20, 9h05, 9h50, 10h35, 11h20, 12h05, 12h50, 13h35, 14h20, 15h05, 15h50, 16h35 e 17h20.
Centro → Bairro: 8h05, 8h50, 9h35, 10h20, 11h05, 11h50, 12h35, 13h20, 14h05, 14h50, 15h35, 16h20 e 17h05.
Linhas com operação em outros períodos
Além da programação entre 8h e 17h, a tabela fornecida pela MoV Franca apresenta horários específicos para outras linhas e períodos.
101.2 – Jardim Tropical / Meireles / Portinari: bairro às 6h25; centro às 5h55.
104.4 – Jardim Vera Cruz / Leporace: bairro às 4h55.
104.2 – Jardim Vera Cruz / Leporace: bairro às 6h10 e 7h30; centro às 5h40 e 6h55.
105.2 – Jardim Paineiras / Luiza 2: bairro às 5h23.
105.1 – Jardim Paineiras / Luiza 2: bairro às 6h50; centro às 6h10 e 7h35.
106.3 – Vida Nova / Luiza 2: bairro às 5h10.
106.1 – Vida Nova / Luiza 2: bairro às 6h40; centro às 6h e 7h15.
112.1 – Zelinda / Esmeralda / Simões: centro às 7h.
122.3 – Jardim Pulicano / Palermo / Q'Oeste: bairro às 5h20 e 6h30; centro às 6h05 e 7h20.
123.1 – Dermínio / Bom Sucesso: bairro às 6h10 e 7h10; centro às 5h40, 6h40 e 7h40.
132.4 – City Petrópolis / B. Pucci / Cambuí: bairro às 5h15.
132.2 – City Petrópolis / B. Pucci: bairro às 6h50; centro às 6h05.
133.1 – Parque do Horto: bairro às 5h30; centro às 7h40.
151.3 – Aeroporto 3 / Atlanta Park: bairro às 5h20, 6h35 e 7h; centro conforme horários da programação informada.
151.2 – Aeroporto 3 / Atlanta Park: bairro às 6h35 e 7h45; centro às 6h10 e 7h10.
152.1 – Aeroporto 2: bairro às 5h25 e 6h40; centro às 6h10 e 7h25.
161.5 – Recanto Elimar / Unifran: bairro às 4h45.
161.2 – Recanto Elimar: bairro às 7h10; centro às 6h30.
171.1 – Jardim Noemia: bairro às 5h55; centro às 5h30.
172.4 – Jardim Zanetti / São Luiz: bairro às 5h25.
172.2 – Jardim Zanetti / São Luiz: centro às 6h30.
173.1 – Residencial José de Carlos: bairro às 6h50; centro às 6h05.
191.3 – Jardim Panorama / Paulistano 1: bairro às 5h07.
191.2 – Jardim Panorama / Paulistano 1: bairro às 6h35; centro às 5h50 e 7h05.
202.3 – Jardim do Éden / Brasilândia: bairro às 6h10; centro às 6h.
232.2 – Franca Shopping / Francano / Santa Helena: bairro às 7h20; centro às 6h55.
301.1 – Circular 1: centro às 5h45, 7h10, 8h40, 10h, 11h20, 12h40, 14h, 15h20, 16h40, 18h, 19h30, 20h50, 22h15 e 23h25.
302.1: centro às 5h45, 7h10, 8h40, 10h, 11h20, 12h40, 14h, 15h20, 16h40, 18h, 19h30, 20h50, 22h15 e 23h25.
500.1 – Noturno Norte 1: bairro às 19h40, 21h10 e 22h35; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
510.1 – Noturno Norte 2: bairro às 20h, 21h25 e 22h50; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
520.1 – Noturno Leste: bairro às 19h45, 21h15 e 22h40; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
530.1 – Noturno Oeste: bairro às 20h, 21h25 e 22h45; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
540.1 – Noturno Sul 1: bairro às 19h50, 21h05 e 22h35; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
550.1 – Noturno Sul 2: bairro às 19h55, 21h20 e 22h45; centro às 19h15, 20h40, 22h05 e 23h30.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.