A Defesa Civil de Franca emitiu um alerta para a baixa umidade relativa do ar nesta terça-feira, 29. Segundo o comunicado, a cidade e os municípios da região estão sob aviso de perigo potencial, com índices de umidade que podem variar entre 20% e 30% ao longo do dia.

O alerta, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é válido das 10h às 23h59. A região de Franca está incluída na área amarela do mapa de monitoramento, que indica a necessidade de atenção às condições meteorológicas.