A Defesa Civil de Franca emitiu um alerta para a baixa umidade relativa do ar nesta terça-feira, 29. Segundo o comunicado, a cidade e os municípios da região estão sob aviso de perigo potencial, com índices de umidade que podem variar entre 20% e 30% ao longo do dia.
O alerta, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é válido das 10h às 23h59. A região de Franca está incluída na área amarela do mapa de monitoramento, que indica a necessidade de atenção às condições meteorológicas.
De acordo com a Comdec (Comissão Municipal de Defesa Civil), o clima seco exige cuidados para evitar problemas respiratórios e desidratação, especialmente durante os períodos de calor mais intenso.
Embora o aviso classifique como baixo o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde, a orientação é que a população adote medidas preventivas enquanto os índices de umidade permanecerem reduzidos.
Defesa Civil orienta população a reforçar hidratação
Entre as principais recomendações, está o aumento do consumo de água ao longo do dia. A Defesa Civil também orienta evitar atividades físicas desgastantes e exposição direta ao sol nos horários mais quentes e secos.
Para reduzir os efeitos do ressecamento, a população pode utilizar umidificadores, toalhas úmidas ou recipientes com água nos ambientes.
O uso de hidratantes labiais e corporais também é recomendado.
Outra orientação é evitar a queima de lixo ou vegetação, prática que pode provocar focos de incêndio, especialmente em períodos de tempo seco.
Monitoramento continua na região
A Comdec informou que acompanha a evolução das condições meteorológicas em conjunto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Inmet.
Segundo o órgão municipal, o monitoramento será mantido, e novos comunicados poderão ser divulgados caso ocorram alterações relevantes nas condições do tempo.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo 192 ou a GCM (Guarda Civil Municipal) pelo 153.
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