Uma idosa foi flagrada descartando lixo irregularmente em um ponto viciado na rua Almiro Galvão Silva, no Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, nesta terça-feira, 29.

Segundo um morador da região, que registrou a ação em vídeo, a mulher chegou ao local em um carro vermelho e desceu do veículo para retirar alguns objetos e despejá-los em uma área que já acumulava entulho.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher deixa o lixo no local e, em seguida, retorna ao carro para pegar mais materiais inservíveis.