29 de setembro de 2026
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Idosa é flagrada jogando lixo em área pública de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem registrou idosa colocando lixo na área aberta
Imagem registrou idosa colocando lixo na área aberta

Uma idosa foi flagrada descartando lixo irregularmente em um ponto viciado na rua Almiro Galvão Silva, no Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, nesta terça-feira, 29.

Segundo um morador da região, que registrou a ação em vídeo, a mulher chegou ao local em um carro vermelho e desceu do veículo para retirar alguns objetos e despejá-los em uma área que já acumulava entulho.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher deixa o lixo no local e, em seguida, retorna ao carro para pegar mais materiais inservíveis. 

O morador, que preferiu não se identificar, relatou que pessoas de outros bairros utilizam o ponto para fazer descarte irregular. Segundo ele, mesmo após a limpeza realizada pela Prefeitura, o local volta a receber lixo.

No ponto, há lixo doméstico, restos de entulho, galhos e outros materiais descartados de forma irregular.

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