Uma idosa foi flagrada descartando lixo irregularmente em um ponto viciado na rua Almiro Galvão Silva, no Parque Vicente Leporace, na região norte de Franca, nesta terça-feira, 29.
Segundo um morador da região, que registrou a ação em vídeo, a mulher chegou ao local em um carro vermelho e desceu do veículo para retirar alguns objetos e despejá-los em uma área que já acumulava entulho.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher deixa o lixo no local e, em seguida, retorna ao carro para pegar mais materiais inservíveis.
O morador, que preferiu não se identificar, relatou que pessoas de outros bairros utilizam o ponto para fazer descarte irregular. Segundo ele, mesmo após a limpeza realizada pela Prefeitura, o local volta a receber lixo.
No ponto, há lixo doméstico, restos de entulho, galhos e outros materiais descartados de forma irregular.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.